Відхід Циганкова з «Жирони». На які бонуси претендує «Динамо» у разі трансферу українця

Київський клуб ризикує нічого не отримати, якщо українець залишить «Жирону» вільним агентом

Київське «Динамо» може розраховувати на виплати у разі трансферу Віктора Циганкова з «Жирони» в інший клуб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТаТоТаке.

«Не здивуюся, якщо Циганков прагнутиме залишити «Жирону» вже зараз у статусі вільного агента. Буде дуже цікаво спостерігати, як далі вирішиться ця ситуація. Нагадаю, що у київського «Динамо» досі зберігається відсоток від подальшого продажу Циганкова.

Якщо не помиляюся, йдеться про 50% від будь-якої суми, що перевищує 5 мільйонів євро, тобто суму, за яку «Динамо» продало Циганкова в «Жирону».

Але якщо сума трансферу становитиме нуль, то і виплати будуть нульовими. Виняток можливий лише у випадку, якщо Циганков та його майбутній клуб окремо домовляться про якісь бонуси на користь «Динамо», – розповів ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Нагадаємо, Циганков потрапив до сфери інтересів барселонського «Еспаньйола». Ініціатива підписання українця належить головному тренеру «папуг» Маноло Гонсалесу. Він переконаний, що якості Циганкова дозволять підсилити «Еспаньйол». Середняк чемпіонату Іспанії змушений буде конкурувати з низкою претендентів.

Фаворитом на підписання Циганкова місцева преса назвала турецький «Трабзонспор». «Чорноморські шторми» нібито вже узгодили умови особистого контракту з українцям. Також інтерес до вінгера приписували амстердамському «Аяксу».

Циганков у нинішньому сезоні провів 34 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав сім голів і п'ять результативних передач. Контракт українця з «Жироною» розрахований до літа 2027 року.