Серена Вільямс пояснила, чому повертається у теніс після чотирирічної паузи

Легендарна американка не грала на професійному рівні з 2022 року

23-разова чемпіонка турнірів Грендслем та володарка олімпійського золота Лондона-2012 44-річна американка Серена Вільямс назвала головну причину відновлення тенісної кар'єри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

Серена Вільямс отримала вайлдкард для участі у парному розряді трав'яного турніру в Лондоні Queen's Club, що стартує 8 червня. Ці змагання стануть її першими офіційними після майже чотирьох років перерви. Востаннє експерша ракетка світу виступала на US Open-2022.

Вільямс прокоментувала своє повернення на корт у офіційних турнірах WTA напередодні старту змагань у Лондоні. 44-річна тенісистка зізналась, що не ставить перед собою спортивних цілей, а її головною причиною повернення назвала бажання зіграти перед своїми дітьми.

«Я вже мала достатньо тиску. Зараз усе зводиться до того, щоб мої діти побачили, як я граю. Також бути спортсменкою та виступати на найвищому рівні – це особливе відчуття. Мати можливість зробити це ще один раз – це дуже захопливо.

Мені не потрібно вигравати. Я вже виграла більше, ніж більшість людей за все життя. Це не найважливіше для мене, і я постійно нагадую собі про це. Мені більше нічого доводити, мені нічого втрачати – лише здобувати.

Я відчуваю, що мені, мабуть, потрібно трохи більше тренуватися, якщо я хочу грати в одиночному розряді, і побачимо, чи вийде це в мене», – розповіла Вільямс.

Вільямс народила свою старшу доньку Олімпію у 2017 році та повернулася до тенісу через кілька місяців. Після народження дитини вона чотири рази виходила у фінали мейджорів в одиночному розряді – по два рази на Вімблдоні та US Open (2018 і 2019 роки). Її друга донька, Адіра, народилася у 2023 році та ніколи не бачила, як її мати грає в офіційних матчах WTA.

Окрім виступу на турнірі у Лондоні Вільямс також підписала контракт на гру в парному розряді турніру у Берліні.

Нагадаємо, українська тенісистка Дарія Снігур успішно стартувала на трав'яному турнірі WTA 250 у Гертогенбосі (Нідерланди). У дебютному матч трав'яного сезону-2026 Снігур здобула перемогу над іспанкою, колишньою другою ракеткою світу, Паулою Бадосою.