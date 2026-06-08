Забарний дізнався клуб, в якому може продовжити кар’єру

Українця можуть віддати в оренду в «Ліверпуль»

Французький ПСЖ запропонував «Ліверпулю» одразу трьох футболістів. Зокрема, і українського захисника Іллю Забарного. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Вілсона Кокса.

За даними джерела, до списку гравців, яких ПСЖ пропонував мерсисайдцям, увійшли півзахисник Варрен Заїр-Емері, а також два центральні зщахисники – Ілля Забарний та Лукас Бералдо.

Щодо Забарного, то йшлося про варіант оренди з обов’язковим викупом, але в «Ліверпулі» також розглядають інші варіанти підсилення захисту в АПЛ. Втім, після призначення Андоні Іраоли новим головним тренером «червоних», шанси Забарного повернутися в АПЛ зросли. Саме під керівництвом Іраоли українець грав у «Борнмуті».

Інтерес до Заїр-Емері з боку «Ліверпуля» вже виникав кілька місяців тому, однак наразі пріоритетом клубу може бути підписання Алекса Скотта. У випадку з Бералдо, спортивний директор «Ліверпуля» Річард Хьюз уже проводив зустріч із представниками гравця, однак поки невідомо, чи перейшли сторони до переговорів.

Нагадаємо, «Ліверпуль» призначив Андоні Іраолу новим керманичем команди. Іспанський фахівець відпрацював у чемпіонаті Англії три роки. Раніше він тренував «Борнмут», який покинув після сезону 2025/26. Під керівництвом баска «вишні» фінішували на шостій сходинці в Прем'єр-лізі.

Іраола обійняв посаду, що стала вакантною після звільнення Арне Слота. Нідерландський тренер приніс «Ліверпулю» чемпіонський титул у дебютний рік, але в нинішній кампанії не привіз на «Енфілд» жодного трофею. Зокрема, в АПЛ мерсисайдці фінішували лише п'ятими.

За безпосереднє виконання обов'язків Іраола візьметься 1 липня. Наприкінці липня-на початку серпня «Ліверпуль» візьме участь в товариському турнірі Premier League Summer Series у США. Там його суперниками будуть «Сандерленд», «Рексем» і «Лідс».