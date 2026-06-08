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«Назву три складові». Лівач розповіла, чому в Україні така сильна жіноча боротьба

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Назву три складові». Лівач розповіла, чому в Україні така сильна жіноча боротьба
Оксана Лівач: Наші жінки вони ж від природи сильні
фото: UWW

Оксана Лівач: У нас є знаменита львівська школа боротьби

Триразова чемпіонка Європи з боротьби Оксана Лівач в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» пояснила, чому в Україні така сильна жіноча боротьба.

«Назву три складові – українські жінки, традиції і тренери. Наші жінки вони ж від природи сильні: працелюбні, з характером, з силою волі. Кожна професіоналка у своїй справі.

Щодо традицій, то у нас є знаменита львівська школа боротьби, в якій колись займалася і я, і якою керував легендарний український тренер Олег Сазонов. Саме там почалась розвиватися жіноча боротьба. І вже звідти вона пішла в інші регіони – Бровари, Харків. Це школа підготувала багатьох сильних тренерів. А вже вони створили такий собі непереривний конвеєр виховання українських чемпіонок, через виснажливі тренування на базах у Конча-Заспі і Заросляку», – розповіла Лівач.

Нагадаємо, найкращою спортсменкою квітня 2026 року за версією НОК України визнано Оксану Лівач – представницю жіночої боротьби. На чемпіонаті Європи, що проходив у місті Тирана (Албанія), Оксана виборола титул чемпіонки Європи у ваговій категорії до 50 кг. Найкращим тренером квітня визнано Нарека Будагяна – особистого наставника Оксани Лівач.

Збірна України завершила виступи на Чемпіонаті Європи 2026 року з боротьби, що проходив у Тирані, на першому місці медального заліку. На Євро-2026 «синьо-жовті» стали найкращою збірною за кількістю виграних медалей – 11 нагород, шість з яких – золоті. За результатами турніру Україна вперше виграла медальний залік. Досі вище другого місця «синьо-жовті» не підіймалися.

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Теги: Оксана Лівач жіноча боротьба

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