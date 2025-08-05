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Збірна України U-16 на Євробаскеті-2025: формат змагань і розклад матчів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Збірна України U-16 на Євробаскеті-2025: формат змагань і розклад матчів
Суперниками України по групі стануть команди Хорватії, Нідерландів, Ісландії, Данії та Косово

На чоловічому чемпіонаті Європи U-16 у Дивізіоні В зіграють 22 збірні

Кадетська чоловіча збірна України з баскетболу U-16 вже цього тижня стартує на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В, який пройде у Скоп'є (Північна Македонія) з 7 по 16 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Нашими суперниками по групі стануть команди Хорватії, Нідерландів, Ісландії, Данії та Косово.

Загалом на чоловічому чемпіонаті Європи U-16 у Дивізіоні В зіграють 22 збірні, які розділені на чотири групи.

По дві кращі збірні з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу та продовжать боротьбу за медалі (команди нашої групи С зіграють в 1/4 фіналу з командами групи D). 3-4 місця груп також будуть грати плей-оф за 9-16 підсумкові місця, а решта команд визначатимуть володарів 17-22 підсумкових місць.

До Дивізіону А путівки отримають три кращі збірні чемпіонату Європи в Дивізіоні В.

Збірна України U-16. Розклад матчів

Скоп'є, Північна Македонія

Четвер, 7 серпня
14:30 Україна – Данія

П'ятниця, 8 серпня
22:00 Нідерланди – Україна

Субота, 9 серпня
22:00 Ісландія – Україна

Неділя, 10 серпня
Вихідний

Понеділок, 11 серпня
17:00 Україна – Косово

Вівторок, 12 серпня
17:00 Хорватія – Україна

Середа, 13 серпня
Вихідний

Четвер, 14 серпня
Чвертьфінали, матчі за 9-16 місця, матчі за 17-22 місця

П'ятниця, 15 серпня
Півфінали, матчі за 5-8, 9-12, 13-16, 17-22 місця

Субота, 16 серпня
Фінал, матчі за підсумкові місця

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.

Розширений склад збірної України з баскетболу

Захисники 

  • Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
  • Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
  • Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
  • Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
  • Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)
  • Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

  • Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)
  • Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
  • Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
  • Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
  • Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
  • Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
  • Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)
  • Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі

Центрові

  • Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
  • Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
  • Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
  • В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
  • Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)
  • Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)
  • Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс

Теги: баскетбол

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