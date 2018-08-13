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    Прем’єр-ліга. «Олександрія» – одноосібній лідер чемпіонату. Підсумки 4-го туру

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    Фото ФК&nbsp;&laquo;Олександрія&raquo; - Прем’єр-ліга. «Олександрія» – одноосібній лідер чемпіонату. Підсумки 4-го туру
    Фото ФК «Олександрія»

    «Динамо» звітний тур пропустило і свій матч проти «Маріуполя» зіграє у вересні

    ФК «Олександрія» сенсаційно захопила одноосібне лідерство у чемпіонаті Прем’єр-ліги України з футболу після 4-го туру.

    Представники Кіровоградської області набрали максимум очок у своїх матчах – 12.

    «Олександрія» на три очки випереджає «Динамо» та «Шахтар». Щоправда, у киян ще гра у запасі, адже їхній матч з ФК «Маріуполь» перенесли на вересень.

    Четверте місця ділять між собою «Зоря» та «Чорноморець».

    Київський «Арсенал» є єдиною командою, яка досі не змогла набрати бодай одного очка.

    Прем’єр-ліга України з футболу

    Матчі 4-го туру

    «Олімпік» – ФК «Львів» – 1:1 (0:0)

    «Шахтар» –  «Ворскла» – 4:1 (0:1)

    ФК «Олександрія»  «Арсенал-Київ» – 1:0 (0:0)

    «Карпати» – «Зоря» – 0:1 (0:0)

    «Чорноморець» – «Десна» – 1:0 (0:0)

    Турнірне становище:

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