Прем’єр-ліга. «Олександрія» – одноосібній лідер чемпіонату. Підсумки 4-го туру



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Фото ФК «Олександрія»

«Динамо» звітний тур пропустило і свій матч проти «Маріуполя» зіграє у вересні

ФК «Олександрія» сенсаційно захопила одноосібне лідерство у чемпіонаті Прем’єр-ліги України з футболу після 4-го туру.

Представники Кіровоградської області набрали максимум очок у своїх матчах – 12.

«Олександрія» на три очки випереджає «Динамо» та «Шахтар». Щоправда, у киян ще гра у запасі, адже їхній матч з ФК «Маріуполь» перенесли на вересень.

Четверте місця ділять між собою «Зоря» та «Чорноморець».

Київський «Арсенал» є єдиною командою, яка досі не змогла набрати бодай одного очка.

Прем’єр-ліга України з футболу

Матчі 4-го туру

«Олімпік» – ФК «Львів» – 1:1 (0:0)

«Шахтар» – «Ворскла» – 4:1 (0:1)

ФК «Олександрія» – «Арсенал-Київ» – 1:0 (0:0)

«Карпати» – «Зоря» – 0:1 (0:0)

«Чорноморець» – «Десна» – 1:0 (0:0)

Турнірне становище: