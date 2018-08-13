Прем’єр-ліга. «Олександрія» – одноосібній лідер чемпіонату. Підсумки 4-го туру
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Розсилка
«Динамо» звітний тур пропустило і свій матч проти «Маріуполя» зіграє у вересні
ФК «Олександрія» сенсаційно захопила одноосібне лідерство у чемпіонаті Прем’єр-ліги України з футболу після 4-го туру.
Представники Кіровоградської області набрали максимум очок у своїх матчах – 12.
«Олександрія» на три очки випереджає «Динамо» та «Шахтар». Щоправда, у киян ще гра у запасі, адже їхній матч з ФК «Маріуполь» перенесли на вересень.
Четверте місця ділять між собою «Зоря» та «Чорноморець».
Київський «Арсенал» є єдиною командою, яка досі не змогла набрати бодай одного очка.
Прем’єр-ліга України з футболу
Матчі 4-го туру
«Олімпік» – ФК «Львів» – 1:1 (0:0)
«Шахтар» – «Ворскла» – 4:1 (0:1)
ФК «Олександрія» – «Арсенал-Київ» – 1:0 (0:0)
«Карпати» – «Зоря» – 0:1 (0:0)
«Чорноморець» – «Десна» – 1:0 (0:0)
Турнірне становище: