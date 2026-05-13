Прем'єр-ліга вимушено перенесла один із матчів туру
Масована атака ворога зірвала поєдинок чемпіонату України
Дирекція української Прем'єр-ліги змінила дату матчу між «Кудрівкою» і львівським «Рухом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Поєдинок мав відбутися 13 травня в Рівному. Старт зустрічі запланували на 13:00. Проте, в Рівненському районі ще за 56 хвилин до матчу оголосили повітряну тривогу. Відбій небезпеки в регіоні станом на 18:05 не прозвучав.
Враховуючи тривалу повітряну тривогу, дирекція УПЛ постановила перенести поєдинок на четвер, 14 травня. Матч відбудеться у Рівному на стадіоні «Авангард». Старт зустрічі – о 13:00.
Таким чином, «Кудрівка» та «Рух» закриватимуть 28-й тур елітного дивізіону. Обидві команди йдуть в зоні перехідних матчів Прем'єр-ліги. Перемога одного з колективів значно підвищить шанси на збереження прописки в УПЛ.
До слова, черкаський ЛНЗ із перемогою над «Полтавою» повернувся на друге місце в Прем'єр-лізі. Головним героєм «насінників» став універсал Кузик. Він асистував хавбеку Твердохлібу та забив сам.
Тим часом київське «Динамо» з голом Ярмоленка переграло «Колос» із Ковалівки в Прем'єр-лізі. Столичний гранд забив двічі в стартові 15 хвилин. «Хлібороби» були гострішими після перерви, але відквитали лише один гол.
