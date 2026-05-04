Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Степаненко може стати помічником Мальдери у збірній України

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Степаненко може стати помічником Мальдери у збірній України
Тарас Степаненко приєднався до «Колоса» взимку на правах вільного агента
фото: ФК Колос

Легенда «Шахтаря» проводить цей сезон у складі «Колоса»

Експівзахисник донецького «Шахтаря», а нині гравець «Колоса» Тарас Степаненко може увійти в тренерський штаб майбутнього тренера збірної України Андреа Мальдери. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТаТоТаке.

Чим займатиметься Степаненко у тренерському штабі збірної?

Новим головним тренером національної команди повинен стати відомий італійський фахівець Андреа Мальдера. Він замінить на цій посаді Сергія Реброва, звільненого через невихід на Чемпіонат світу 2026 року.

«В усіх можливих конструкціях нового тренерського штабу мені доводилося чути, що буде фігурувати прізвище Степаненка, бо по факту Мальдері гостро потрібні українці і потрібен не тільки якийсь методист, потрібен мотиватор.

Мені розповідають про сьогоднішнього Степаненка, що це та людина, яка накопичила дуже серйозний багаж знань, яка мислить набагато ширше, ніж просто побудова гри, тактика, тренувальний процес.

Він глибоко занурюється в фізіологію, психологію, питання фізичних навантажень», – розповів журналіст Михайло Співаковський.

Степаненко приєднався до «Колоса» під час зимового трансферного вікна на правах вільного агента і провів чотири матчі в чемпіонаті України. Контракт 36-річного гравця спливає після завершення сезону 2025/26.

Що відомо про нового тренера збірної України

Італійський фахівець Андреа Мальдера стане новим головним тренером збірної України після звільнення Сергія Реброва.

До червня 2016 року Андреа працював у структурі «Мілана», де обіймав посади тренера з розвитку техніки та аналітика матчів, після чого приєднався до штабу збірної України.

Протягом п'яти років Мальдера допомагав головному тренеру Андрію Шевченку, який наразі є президентом Української асоціації футболу. В серпні 2021-го він залишив «синьо-жовтих» і приєднався до англійського «Брайтона».

Останнім місцем роботи італійця був французький «Марсель», де він виконував обов'язки асистента. Мальдера не має досвіду роботи на посаді головного тренера, проте готовий розпочати самостійну кар'єру.

Нагадаємо, раніше Українська асоціація футболу (УАФ) визначилась із трьома кандидатами на посаду головного тренера збірної України після звільнення Сергія Реброва. Остаточний шорт-лист мав трьох претендентів – Мирон Маркевич, Ігор Йовічевич і Андреа Мальдера.

Саме з цього списку і мали обрати наставника національної команди. Президент УАФ Андрій Шевченко планував зробити остаточний вибір до кінця квітня.

Теги: Тарас Степаненко Андреа Мальдера Збірна України НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крістіан Ромеро надовго потрапив у лазарет
Кризовий англійський гранд втратив капітана команди
14 квiтня, 11:29
Бірмінгемці поки лише перемагали «россоблу»
«Астон Вілла» – «Болонья». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи Реклама
16 квiтня, 13:20
Мануель Локателлі став лідером туринців
«Ювентус» близький до продовження контракту з капітаном команди
16 квiтня, 14:00
На Росію може очікувати гра з доволі оригінальним суперником
Збірна Росії з футболу домовилася про товариську гру з однією з найбідніших країн світу
20 квiтня, 15:41
Столичний гранд завітав до Кривого Рогу
«Кривбас» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 25 туру УПЛ Реклама
26 квiтня, 10:06
Тіджані Рейндерс (ліворуч) поки не переконав Хосепа Гвардіолу
Коштовний хавбек може покинути «Манчестер Сіті» після дебютного сезону – ЗМІ
27 квiтня, 12:26
Естебан Андрада став винуватцем неприємного епізоду в матчі проти «Уески»
Воротар клубу іспанської Сегунди спровокував масову бійку під час матчу
27 квiтня, 19:41
Дональд Трамп став першим лауреатом Премії миру ФІФА
Норвезька футбольна асоціація закликала скасувати Премію миру ФІФА, яку отримав Трамп
27 квiтня, 19:59
Андрій Лунін виконує роль основного воротаря «Реала» через травму Куртуа
Лунін може пропустити матч з «Барселоною» у травні
28 квiтня, 14:00

Новини

Степаненко може стати помічником Мальдери у збірній України
Степаненко може стати помічником Мальдери у збірній України
Кінець серії Луніна. Куртуа повернувся до тренувань з «Реалом»
Кінець серії Луніна. Куртуа повернувся до тренувань з «Реалом»
Міжнародний олімпійський комітет відмовився від розвитку кіберспорту – джерело
Міжнародний олімпійський комітет відмовився від розвитку кіберспорту – джерело
Костюк вперше в кар'єрі увійшла у топ-15 рейтингу WTA
Костюк вперше в кар'єрі увійшла у топ-15 рейтингу WTA
Третя команда чемпіонату Іспанії несподівано анонсувала відставку тренера
Третя команда чемпіонату Іспанії несподівано анонсувала відставку тренера
Російська керлінгістка, яка робила фото з символом війни, пропустить юніорський Чемпіонат світу
Російська керлінгістка, яка робила фото з символом війни, пропустить юніорський Чемпіонат світу

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua