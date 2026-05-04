Степаненко може стати помічником Мальдери у збірній України

Легенда «Шахтаря» проводить цей сезон у складі «Колоса»

Експівзахисник донецького «Шахтаря», а нині гравець «Колоса» Тарас Степаненко може увійти в тренерський штаб майбутнього тренера збірної України Андреа Мальдери. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТаТоТаке.

Чим займатиметься Степаненко у тренерському штабі збірної?

Новим головним тренером національної команди повинен стати відомий італійський фахівець Андреа Мальдера. Він замінить на цій посаді Сергія Реброва, звільненого через невихід на Чемпіонат світу 2026 року.

«В усіх можливих конструкціях нового тренерського штабу мені доводилося чути, що буде фігурувати прізвище Степаненка, бо по факту Мальдері гостро потрібні українці і потрібен не тільки якийсь методист, потрібен мотиватор.

Мені розповідають про сьогоднішнього Степаненка, що це та людина, яка накопичила дуже серйозний багаж знань, яка мислить набагато ширше, ніж просто побудова гри, тактика, тренувальний процес.

Він глибоко занурюється в фізіологію, психологію, питання фізичних навантажень», – розповів журналіст Михайло Співаковський.

Степаненко приєднався до «Колоса» під час зимового трансферного вікна на правах вільного агента і провів чотири матчі в чемпіонаті України. Контракт 36-річного гравця спливає після завершення сезону 2025/26.

Що відомо про нового тренера збірної України

Італійський фахівець Андреа Мальдера стане новим головним тренером збірної України після звільнення Сергія Реброва.

До червня 2016 року Андреа працював у структурі «Мілана», де обіймав посади тренера з розвитку техніки та аналітика матчів, після чого приєднався до штабу збірної України.

Протягом п'яти років Мальдера допомагав головному тренеру Андрію Шевченку, який наразі є президентом Української асоціації футболу. В серпні 2021-го він залишив «синьо-жовтих» і приєднався до англійського «Брайтона».

Останнім місцем роботи італійця був французький «Марсель», де він виконував обов'язки асистента. Мальдера не має досвіду роботи на посаді головного тренера, проте готовий розпочати самостійну кар'єру.

Нагадаємо, раніше Українська асоціація футболу (УАФ) визначилась із трьома кандидатами на посаду головного тренера збірної України після звільнення Сергія Реброва. Остаточний шорт-лист мав трьох претендентів – Мирон Маркевич, Ігор Йовічевич і Андреа Мальдера.

Саме з цього списку і мали обрати наставника національної команди. Президент УАФ Андрій Шевченко планував зробити остаточний вибір до кінця квітня.