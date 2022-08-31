Президент ФК «Рух» Козловський передав армії шість вантажівок

Президент ФК «Рух» Козловський передав армії шість вантажівокблагодійність
Це вже не перша благодійна акція Григорія Козловського
Президент клубу «Рух» продовжує допомагати українським військовим. Цього разу Григорій Козловський особисто передав двом львівським бригадам 6 військових вантажівок, екскаватор, сітки та 20 рацій.
«Футбольний клуб «Рух» не стоїть осторонь проблем, які є в нашій країні. Залюбки долучаємось до допомоги нашій армії. Радий повідомити, що ми придбали в Італії 6 новеньких військових вантажівок. Спілкувався з нашими військовими, вони задоволені. Ми нанесли на машини клубне брендування, адже нам дуже приємно бути маленькою частиною тих воїнів, які зараз знаходяться на фронті. Буде бій і цей бій для нас буде переможний! Хочу подякувати тим людям, які зараз виборюють нашу незалежність. Це від нас така скромнаподяка за те, що маємо можливість грати у футбол. Цемаленька подяка великим людям, завдяки яким ми можемозараз повноцінно жити, займатись своєю улюбленою справою. Знаю, що у зоні бойових дій дуже багато фанатів різнихклубів, які переймаються не лише долею країни, але й долею українського футболу. Ми усіх чекаємо з перемогою! Хай повертаються живі і здорові», – заявив Григорій Козловський, президент ФК «Рух».
Варто відзначити, що це вже не перша благодійна акція президента футбольного клубу «Рух». Раніше коштами Григорія Козловського на потреби ЗСУ вже були придбані 250 артилерійських планшетів, 2 мультифункціональні навчальнікомплекси, 70 радіостанцій, 50 генераторів, близько 2 000 саперних лопаток, сотні болгарок, ноутбуків та планшетів, мінівен, а також було капітально відремонтовано 15 автомобілів.
Нагадаємо, почесного президента футбольного клубу «Рух» (Львів) Григорія Козловського нагородили відзнакою «Знак пошани» за вагомий внесок і допомогу Збройним силам України. Це найвища нагорода для цивільних.
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