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Президент ФК «Рух» Козловський передав армії шість вантажівок

благодійність
Христина Жиренко
glavcom.ua
Президент ФК «Рух» Козловський передав армії шість вантажівок
Козловський багато допомагає українській армії
фото: ФК «Рух»

Це вже не перша благодійна акція Григорія Козловського

Президент клубу «Рух» продовжує допомагати українським військовим. Цього разу Григорій Козловський особисто передав двом львівським бригадам 6 військових вантажівок, екскаватор, сітки та 20 рацій. 

«Футбольний клуб «Рух» не стоїть осторонь проблем, які є в нашій країні. Залюбки долучаємось до допомоги нашій армії. Радий повідомити, що ми придбали в Італії 6 новеньких військових вантажівок. Спілкувався з нашими військовими, вони задоволені. Ми нанесли на машини клубне брендування, адже нам дуже приємно бути маленькою частиною тих воїнів, які зараз знаходяться на фронті. Буде бій і цей бій для нас буде переможний! Хочу подякувати тим людям, які зараз виборюють нашу незалежність. Це від нас така скромнаподяка за те, що маємо можливість грати у футбол. Цемаленька подяка великим людям, завдяки яким ми можемозараз повноцінно жити, займатись своєю улюбленою справою. Знаю, що у зоні бойових дій дуже багато фанатів різнихклубів, які переймаються не лише долею країни, але й долею українського футболу. Ми усіх чекаємо з перемогою! Хай повертаються живі і здорові», – заявив Григорій Козловський, президент ФК «Рух». 

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Варто відзначити, що це вже не перша благодійна акція президента футбольного клубу «Рух». Раніше коштами Григорія Козловського на потреби ЗСУ вже були придбані 250 артилерійських планшетів, 2 мультифункціональні навчальнікомплекси, 70 радіостанцій, 50 генераторів, близько 2 000 саперних лопаток, сотні болгарок, ноутбуків та планшетів, мінівен, а також було капітально відремонтовано 15 автомобілів.  

Нагадаємо, почесного президента футбольного клубу «Рух» (Львів) Григорія Козловського нагородили відзнакою «Знак пошани» за вагомий внесок і допомогу Збройним силам України. Це найвища нагорода для цивільних.

Теги: Григорій Козловський ФК «Рух» (Винники) бізнесмен допомога ЗСУ

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