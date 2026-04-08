Незавершений камбек. Хто переміг у першому матчі 1/4 фіналу між «Реалом» і «Баварією»

Господарям поєдинку не вдалося врятуватися попри намагання Кіліана Мбаппе

На стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбуватиметься боротьба двох потужних клубів – «Реала» та «Баварії», де першими вдома зіграли іспанці. Про це повідомляє «Главком».

Форма перед матчем

Як повідомлялося в анонсі перед матчем, на попередній стадії «Реал» несподівано впевнено пройшов «Манчестер Сіті», двічі перемігши суперника, зокрема розгромивши вдома (3:0) з хет-триком Вальверде. Втім, після міжнародної паузи мадридці оступилися в Ла Лізі, програвши «Мальорці» (1:2), де єдиний гол забив Мілітан. Натомість «Баварія» у 1/8 фіналу без шансів розібралася з «Аталантою» (6:1, 4:1). У Бундеслізі мюнхенці також перемогли «Фрайбург» (3:2), вирвавши вольову звитягу завдяки дублю Бішофа.

«Реал» перед дуеллю з «Баварією» має кадрові втрати: не зіграють Куртуа, Менді, Себальйос і Родріго. У німецької команди відсутній лише Ульрайх. Водночас у мадридців одразу кілька гравців під ризиком дискваліфікації на матч-відповідь, тоді як у німців таких лише двоє – Упамекано та Лаймер.

Хід гри

Центральний матч вівторка вийшов видовищним і драматичним, незважаючи на контроль однієї з команд. Перший тайм проходив у відкритій боротьбі з моментами біля обох воріт. Вже на старті мюнхенці створили кілька нагод, зокрема після стандартів і швидких атак, але Андрій Лунін діяв впевнено. У відповідь небезпечно били Кіліан Мбаппе та Вінісіус Жуніор, однак Мануель Ноєр неодноразово рятував свою команду.

Проте на 41-й хвилині «Баварія» скористалася помилкою суперника. Після швидкої комбінації Луїс Діас точно пробив з близької відстані, відкривши рахунок у матчі. А вже одразу після перерви перевага гостей подвоїлася: Гаррі Кейн отримав передачу від Мікаеля Олісе і холоднокровно пробив у кут, подвоївши перевагу.

Здавалося, що німці контролюють гру, але саме після цього почалося повернення мадридців. Команда Альваро Арбелоа додала в швидкості та агресії. Вони проявилися у тому, що Мбаппе мав кілька шансів, але довгий час не міг переграти Ноєра. Перелом безгольової тенденції для «вершкових» настав у середині другого тайму. «Реал» почав тиснути, створюючи момент за моментом. І на 74-й хвилині це спрацювало, коли після ідеальної передачі Трента Александера-Арнольда Кіліан Мбаппе з меж штрафного майданчика потужно пробив під поперечину, скоротивши відставання.

До кінця матчу гра залишалася максимально напруженою. Джамал Мусіала міг зрівняти рахунок, але пробив повз, а в іншому епізоді мюнхенці вимагали пенальті після падіння Олісе, однак арбітр Майкл Олівер не побачив порушення. У підсумку «Реал» програв домашній матч, а також втратив Орельєна Чуамені, який пропустить матч-відповідь через перебір жовтих карток.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Другий матч

«Реал» – «Баварія» 1:2 (0:1)

Голи: Мбаппе (74) – Діас (41), Кейн (46)

Що далі?

Наступна гра мадридців і мюнхенців пройде 15 квітня, де «Реалу» доведеться докласти зусиль, щоб спершу зрівняти рахунок, а потім вийти до півфіналу. Востаннє на виїзді перемогти «Баварію» їм вдавалося у 2018 році, тому завдання є непростим, але посильним.

