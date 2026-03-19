«Шахтар» – «Лех». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій

Антон Федорців
«Гірники» впевнено перемогли суперника на виїзді
фото: ФК «Шахтар»

Розповідаємо про найцікавіший для вітчизняних шанувальників поєдинок третього за рангом єврокубка

Сьогодні, 19 березня 2026 року, донецький «Шахтар» прийме польський «Лех» на Міському стадіоні Кракова в рамках 1/8 фіналу Ліги конференцій 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

«Гірники» стали лідером симпатій, вважають фахівці GGBET. На другу перемогу команди Арди Турана в протистоянні станом на 12:20 19 березня закладено кеф 2,24. Тим часом імовірна звитяга «залізничників» оцінена балом 3,16. На нічию за підсумком 90 хвилин виставлено коефіцієнт 3,74. Ще промовистіша ситуація з проходом у наступний раунд. Путівка в чвертьфінал для «Шахтаря» запропонована з кефом 1,08. На місце в 1/4 фіналу для «Леха» закладено коефіцієнт 8,92. На тотал менше 1,5 виставлено бал 3,94.

Передматчевий стан команд

Після виїзної перемоги над познанцями (3:1) «гірники» оформили непросту перемогу в чемпіонаті України. Три очки для «Шахтаря» вирвав Педріньйо. Бразилець реалізував одинадцятиметровий у другому таймі протистояння з харківським «Металістом 1925». З мінімальною звитягою в активі підопічні Турана залишилися одноосібним лідером Прем'єр-ліги.

Важливу перемогу здобули й «залізничники». У центральній зустрічі туру Екстракляси «Лех» здолав «Заглембє» із Сосновця. У дебюті поєдинку єдиний м'яч оформив лідер познанців Ісхак. Тепер в еліті чемпіонату Польщі запанувало тривладдя. Компанію «Леху» та «Заглембє» нагорі турнірної таблиці дивізіону склала «Ягеллонія» з Білостока.

«Шахтар» вийде на «залізничників» без основної пари центрбеків. Бондар перебрав «гірчичників», а Матвієнко зазнав травми. Під питанням також участь хавбеків Криськіва та Гомеса. Тим часом «Лех» обійшовся без нових кадрових втрат перед матчем-відповіддю.

Історія очних зустрічей

Минулого тижня команди зустрілися вперше. Однак, український та польський гранди мають досвід матчів проти представників Екстракляси та УПЛ відповідно. «Шахтар» тричі грав проти варшавської «Легії». У кваліфікації Ліги чемпіонів 2006/07 донеччани оформили дві перемоги (1:0, 3:2). «Армійці» зі столиці Польщі помстилися новому поколінню «гірників» у нинішньому сезоні, коли гол Мейрелліша не врятував «Шахтар» від поразки (1:2) в основному раунді Ліги конференцій.

Натомість «Лех» у кваліфікації Ліги Європи сезону 2010/11 вибив «Дніпро». Тоді познанці оформили несподівану перемогу з мінімальним рахунком на виїзді. А от на домашній арені «залізничники» не забили. Та головне – не пропустили. Тож далі в єврокубку попрямував саме «Лех». Дійшли познанці тоді аж до 1/16 фіналу. Запам'яталася та команда кількома яскравими поєдинками на кшталт двох нічиїх із туринським «Ювентусом» чи домашньої перемоги над англійським «Манчестер Сіті».

Де дивитися матч «Шахтар» – «Лех»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

