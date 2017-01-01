Прихильники «Манчестер Сіті» розгорнули банер «Слава героям АТО» (фото)

Сталося це під час матчу Ліги чемпіонів із «Шахтарем» у Харкові

На трибунах уболівальників «Манчестер Сіті» під час матчу із «Шахтарем» у середу, 6 грудня, розгорнули банер на підтримку героїв АТО. «Слава героям АТО from ManCity», - було написано на полотні, розгорнутому на фан-секторі з уболівальниками «Манчестер Сіті», передає Mediaport. Окрім того, написи



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Сталося це під час матчу Ліги чемпіонів із «Шахтарем» у Харкові

На трибунах уболівальників «Манчестер Сіті» під час матчу із «Шахтарем» у середу, 6 грудня, розгорнули банер на підтримку героїв АТО.

«Слава героям АТО from ManCity», - було написано на полотні, розгорнутому на фан-секторі з уболівальниками «Манчестер Сіті», передає Mediaport.

Окрім того, написи були жовто-блакитного кольору.

Зазначимо, що і на секторі фанатів донецького клубу був банер «Слава воїнам АТО».



Нагадаємо, ФК «Шахтар» потрапив у скандал після того, як клуб заборонив дітям воїнів АТО вийти на поле у футболках «Мій тато – герой».

Після цього націоналісти у Харкові, про яких і сказав П’ятов, провели виховну розмову з гравцями «Шахтаря».

Тепер же головного тренера збірної України Андрія Шевченка у відповідній петиції проситимуть не викликати Ракицького та П’ятова у команду.

Додамо, що гравці «Шахтаря» таки одягли футболки з написом «Пишаємось» і знаком Збройних сил України.



