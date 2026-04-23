Стародубцева не реалізувала три матчболи і завершила свої виступи на турнірі в Мадриді

фото: AP

Українка прикро поступилася Жаклін Крістіан у другому раунді

Українська тенісистка Юлія Стародубцева не змогла вийти до 1/16 фіналу престижного грунтового турніру WTA 1000 у Мадриді. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

У другому раунді українка у трьох сетах поступилася 29-й сіяній румунці Жаклін Крістіан за 3 години та 7 хвилин. У другому сеті Юлія вийшла подавати на матч у 12-му геймі та не реалізувала три матчболи, після чого дозволила Жаклін оформити камбек.

Це було третє очне протистояння суперниць і третя поразка Стародубцевої. Попередні дві зустрічі завершилися достроково через зняття Юлії.

Стародубцева потрапила до основної сітки Мадрида як лакі-лузер і в першому колі вибила Моюку Утідзіму. Юлія не зуміла захистити очки за торішній вихід до 1/8 фіналу на цих кортах.

WTA 1000. Мадрид. 1/32 фіналу

Юлія Стародубцева (Україна) – Жаклін Крістіан (Румунія) 6:3, 6:7 (5:7), 4:6

З ким гратимуть інші українки в Мадриді

Крім Стародубцевої сьогодні в Мадриді також програла Еліна Світоліна, яка поступилася Анні Бондар. Таким чином, на турнірі залишаються три українки: Ангеліна Калініна, Дарія Снігур та Марта Костюк.

  • Ангеліна Калініна (Україна) – Марі Боузкова (Чехія, 23)
  • Дарія Снігур (Україна) – Іга Свьонтек (Польща, 4)
  • Марта Костюк (Україна, 26) – Юлія Путінцева (Казахстан)

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

