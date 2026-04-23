П'ять українських тенісисток зіграють у другому колі турніру у Мадриді
З цієї стадії на турнірі стартують Еліна Світоліна та Марта Костюк
Перше коло престижного грунтового турніру WTA у Мадриді подолали три з п'яти українських тенісисток. Про це повідомляє «Главком».
Як зіграли українки в першому колі турніру у Мадриді
Перше коло турніру WTA у Мадриді подолали Дарія Снігур, Юлія Стародубцева, а також Ангеліна Калініна. Натомість на цій стадії змагання залишили Даяна Ястремська та Олександра Олійникова, які розпочинали їх з першого кола.
WTA 1000. Мадрид. Перше коло
- Дарія Снігур (Україна) – Дар'я Касаткіна (Австралія) 6:3, 3:6, 7:6
- Моюка Учідзіма (Японія) – Юлія Стародубцева (Україна) 3:6, 6:1, 3:6
- Ангеліна Калініна (Україна) – Каміла Рахімова (Узбекистан) 6:2, 5:7, 6:2
- Даяна Ястремська (Україна) – Солана Сьєрра (Аргентина) 6:7, 6:7
- Олександра Олійникова (Україна) – Сімона Вальтерт (Швейцарія) 5:7, 0:6
Матчі українок у другому колі турніру у Мадриді
У другому колі Снігур, Стародубцева та Калініна доєднаються до Еліни Світоліної та Марти Костюк, сіяних на турнірі.
- Юлія Стародубцева (Україна) – Жаклін Крістіан (Румунія, 29)
- Ангеліна Калініна (Україна) – Марі Боузкова (Чехія, 23)
- Дарія Снігур (Україна) – Іга Свьонтек (Польща, 4)
- Еліна Світоліна (Україна, 7) – Анна Бондар (Угорщина)
- Марта Костюк (Україна, 26) – Юлія Путінцева (Казахстан)
Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».
Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.
Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.
