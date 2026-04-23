П'ять українських тенісисток зіграють у другому колі турніру у Мадриді

Святослав Василик
glavcom.ua
Еліна Світоліна розпочинає турнір у Мадриді проти Анни Бондар з Угорщини
фото: AP

З цієї стадії на турнірі стартують Еліна Світоліна та Марта Костюк

Перше коло престижного грунтового турніру WTA у Мадриді подолали три з п'яти українських тенісисток. Про це повідомляє «Главком».  

Як зіграли українки в першому колі турніру у Мадриді

Перше коло турніру WTA у Мадриді подолали Дарія Снігур, Юлія Стародубцева, а також Ангеліна Калініна. Натомість на цій стадії змагання залишили Даяна Ястремська та Олександра Олійникова, які розпочинали їх з першого кола.

WTA 1000. Мадрид. Перше коло

  • Дарія Снігур (Україна) – Дар'я Касаткіна (Австралія) 6:3, 3:6, 7:6
  • Моюка Учідзіма (Японія) – Юлія Стародубцева (Україна) 3:6, 6:1, 3:6
  • Ангеліна Калініна (Україна) – Каміла Рахімова (Узбекистан) 6:2, 5:7, 6:2
  • Даяна Ястремська (Україна) – Солана Сьєрра (Аргентина) 6:7, 6:7
  • Олександра Олійникова (Україна) – Сімона Вальтерт (Швейцарія) 5:7, 0:6

Матчі українок у другому колі турніру у Мадриді

У другому колі Снігур, Стародубцева та Калініна доєднаються до Еліни Світоліної та Марти Костюк, сіяних на турнірі.

  • Юлія Стародубцева (Україна) – Жаклін Крістіан (Румунія, 29)
  • Ангеліна Калініна (Україна) – Марі Боузкова (Чехія, 23)
  • Дарія Снігур (Україна) – Іга Свьонтек (Польща, 4)
  • Еліна Світоліна (Україна, 7) – Анна Бондар (Угорщина)
  • Марта Костюк (Україна, 26) – Юлія Путінцева (Казахстан)

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

Теги: Дарія Снігур Ангеліна Калініна Марта Костюк Еліна Світоліна теніс

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991.

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

