Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стародубцева провалила третій сет і вилетіла з турніру WTA 125 в Парижі

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Стародубцева провалила третій сет і вилетіла з турніру WTA 125 в Парижі
Юлія Стародубцева поступилася Медісон Кіз у півфіналі турніру WTA 125 в Парижі
фото: AP
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Українка зазнала поразки від Медісон Кіз

Українська тенісистка Юлія Стародубцева поступилася першій сіяній турніру WTA 125 в Парижі Медісон Кіз із США. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

У Парижі Стародубцева та Кіз провели другий очний матч в історії особистих протистоянь. Перший сет пройшов за переваги українки, яка виграла чотири гейми поспіль. А саму партію Стародубцевій вдалося завершити вже у сьомому геймі, реалізувавши з четвертої спроби сетпойнт.

Кіз змогла відігратися вже в другому сеті. Попри рівний початок 2:2, саме американка перехопила ініціативу та завершила партію перемогою – 6:2.

Вирішальний сет Стародубцева розпочала з трьох виграних геймів. Однак, далі в грі української тенісистки стався незрозумілий провал і у підсумку Кіз забрала партію 6:3 і виграла матч.

WTA 125. Париж. Півфінал

  • Медісон Кіз (США) – Юлія Стародубцева (Україна) 1:6, 6:2, 6:3

Таким чином Стародубцева завершила виступи в Парижі. Українській тенісистці не вдалося повторити успіх своєї співвітчизниці Даяни Ястремської, яка вийшла до фіналу, а згодом і перемогла на турнірі WTA 125 в Пармі.

Нагадаємо, у суботу, 16 травня, перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє у фіналі турніру WTA 1000 у Римі проти американської тенісистки Коко Гофф.

Раніше тенісистки зустрічалися між собою п’ять разів, і перевага наразі на боці Світоліної – три перемоги. У нинішньому сезоні українка вже двічі переграла четверту ракетку світу – на кортах Australian Open та турніру WTA у Дубай.

Успіх у грі з Гофф дозволить Світоліній піднятися на сьоме місце в рейтингу WTA.

Теги: теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Еліна Світоліна обіграла у Штутгарті чешку Лінду Носкову
Світоліна обіграла 14-у ракетку світу і пробилася до півфіналу турніру у Штутгарті
17 квiтня, 15:52
У півфіналі Подрез зустрінеться з переможницею матчу між румункою Сораною Кирстею та угоркою Анною Бондар
19-річна Подрез сенсаційно вийшла до півфіналу дебютного турніру WTA
17 квiтня, 18:14
Іспанець минулого сезону виграв два турніри серії Grand Slam
Алькарас визнаний найкращим спортсменом року за версією Laureus World Sports Awards
21 квiтня, 11:47
Марта Костюк вдруге поспіль вийшла у чвертьфінал WTA 1000 в Мадриді
Костюк впевнено обіграла Макнеллі і другий рік поспіль вийшла в 1/4 фіналу турніру у Мадриді
27 квiтня, 22:07
Марта Костюк: Хочу подякувати всім суперницям, з якими я грала, вони підштовхували мене
«Мені знадобилося чимало років для цього». Що сказала Костюк після здобуття найбільшого титулу у кар'єрі
2 травня, 21:15
Марта Костюк встановила особистий рекорд у рейтингу WTA
Костюк вперше в кар'єрі увійшла у топ-15 рейтингу WTA
4 травня, 14:58
Експерша ракетка України Ангеліна Калініна у півфіналі відбору обіграла Камілу Осоріо
Калініна обіграла 83-тю ракетку світу й вийшла у фінал кваліфікації турніру в Римі
4 травня, 17:45
Дарія Снігур не зуміла пройти кваліфікацію на турнірі в Римі
Снігур драматично програла і не зуміла відібратися в основну сітку турніру в Римі
5 травня, 17:44
Світоліна буде боротися за потрапляння до фіналу
Світоліна пробилася до півфіналу турніру WTA 1000 в Римі
13 травня, 23:23

Новини

Стародубцева провалила третій сет і вилетіла з турніру WTA 125 в Парижі
Стародубцева провалила третій сет і вилетіла з турніру WTA 125 в Парижі
Ястремська виграла турнір WTA 125 у Пармі, зігравши два матчі за день
Ястремська виграла турнір WTA 125 у Пармі, зігравши два матчі за день
Левандовскі офіційно залишає «Барселону» після закінчення сезону
Левандовскі офіційно залишає «Барселону» після закінчення сезону
Визначились клуби, які представлятимуть Україну в Лізі чемпіонів з футзалу
Визначились клуби, які представлятимуть Україну в Лізі чемпіонів з футзалу
Олійникова вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA 500 у Страсбурзі
Олійникова вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA 500 у Страсбурзі
Ястремська вперше за 11 місяців вийшла до фіналу турнірів WTA
Ястремська вперше за 11 місяців вийшла до фіналу турнірів WTA

Новини

Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Сьогодні, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
Вчора, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Вчора, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
14 травня, 22:15

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua