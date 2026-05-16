Стародубцева провалила третій сет і вилетіла з турніру WTA 125 в Парижі

Юлія Стародубцева поступилася Медісон Кіз у півфіналі турніру WTA 125 в Парижі

Українська тенісистка Юлія Стародубцева поступилася першій сіяній турніру WTA 125 в Парижі Медісон Кіз із США. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

У Парижі Стародубцева та Кіз провели другий очний матч в історії особистих протистоянь. Перший сет пройшов за переваги українки, яка виграла чотири гейми поспіль. А саму партію Стародубцевій вдалося завершити вже у сьомому геймі, реалізувавши з четвертої спроби сетпойнт.

Кіз змогла відігратися вже в другому сеті. Попри рівний початок 2:2, саме американка перехопила ініціативу та завершила партію перемогою – 6:2.

Вирішальний сет Стародубцева розпочала з трьох виграних геймів. Однак, далі в грі української тенісистки стався незрозумілий провал і у підсумку Кіз забрала партію 6:3 і виграла матч.

WTA 125. Париж. Півфінал

Медісон Кіз (США) – Юлія Стародубцева (Україна) 1:6, 6:2, 6:3

Таким чином Стародубцева завершила виступи в Парижі. Українській тенісистці не вдалося повторити успіх своєї співвітчизниці Даяни Ястремської, яка вийшла до фіналу, а згодом і перемогла на турнірі WTA 125 в Пармі.

Нагадаємо, у суботу, 16 травня, перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє у фіналі турніру WTA 1000 у Римі проти американської тенісистки Коко Гофф.

Раніше тенісистки зустрічалися між собою п’ять разів, і перевага наразі на боці Світоліної – три перемоги. У нинішньому сезоні українка вже двічі переграла четверту ракетку світу – на кортах Australian Open та турніру WTA у Дубай.

Успіх у грі з Гофф дозволить Світоліній піднятися на сьоме місце в рейтингу WTA.