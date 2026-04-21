Алькарас визнаний найкращим спортсменом року за версією Laureus World Sports Awards

Іспанський тенісист обійшов у списку Сіннера, Дембеле, Дюплантіса та Погачара

Спортсменом року за версією Laureus World Sports Awards визнали іспанського тенісиста Карлоса Алькараса, який у 2025 році став чемпіоном «Ролан Гаррос» та US Open. Про це повідомляє «Главком».

Кого випередив Алькарас

У Мадриді відбулася щорічна церемонія вручення нагород Laureus World Sports Awards. Найкращим спортсменом минулого 2025 року став іспанський тенісист Карлос Алькарас. 22-річний іспанець минулого сезону виграв два турніри серії Grand Slam – «Ролан Гаррос» та US Open.

У боротьбі за номінацію Алькарас випередив іншого тенісиста, італійця Янніка Сіннера, володаря «Золотого м’яча»-2025 француза Усмана Дембеле, словенського велогонщика Тадея Погачара, іспанського мотогонщика Марка Маркеса та шведського стрибуна з жердиною Армана Дюплантіса.

Найкращою спортсменкою року стала «нейтральна» Аріна Соболенко, яка виграла US Open і дійшла до фіналу «Ролан Гаррос».

Усі володарі номінацій Laureus World Sports Awards

Спортсмен року – Карлос Алькарас (Іспанія, теніс)

– Карлос Алькарас (Іспанія, теніс) Спортсменка року – Аріна Соболенко (теніс)

– Аріна Соболенко (теніс) Команда року – ПСЖ (Франція, футбол)

– ПСЖ (Франція, футбол) Прорив року – Ландо Норріс (Велика Британія, Формула-1)

– Ландо Норріс (Велика Британія, Формула-1) Повернення року – Рорі Макілрой (Північна Ірландія, гольф)

– Рорі Макілрой (Північна Ірландія, гольф) Найкращий молодий спортсмен року – Ламін Ямаль (Іспанія, футбол)

Зазначимо, що експівзахисник Реала та збірної Німеччини Тоні Кроос, який завершив кар’єру у 2024 році, отримав спеціальну нагороду Laureus Sporting Inspiration Award за внесок у спорт.

Нагадаємо, що через травму Алькарас знявся з турніру ATP 500 у Барселоні і не зміг повернути собі лідерство у світовому рейтингу.