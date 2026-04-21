Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Алькарас визнаний найкращим спортсменом року за версією Laureus World Sports Awards

Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Іспанець минулого сезону виграв два турніри серії Grand Slam
фото: AP

Іспанський тенісист обійшов у списку Сіннера, Дембеле, Дюплантіса та Погачара

Спортсменом року за версією Laureus World Sports Awards визнали іспанського тенісиста Карлоса Алькараса, який у 2025 році став чемпіоном «Ролан Гаррос» та US Open. Про це повідомляє «Главком».

Кого випередив Алькарас

У Мадриді відбулася щорічна церемонія вручення нагород Laureus World Sports Awards. Найкращим спортсменом минулого 2025 року став іспанський тенісист Карлос Алькарас. 22-річний іспанець минулого сезону виграв два турніри серії Grand Slam – «Ролан Гаррос» та US Open.

У боротьбі за номінацію Алькарас випередив іншого тенісиста, італійця Янніка Сіннера, володаря «Золотого м’яча»-2025 француза Усмана Дембеле, словенського велогонщика Тадея Погачара, іспанського мотогонщика Марка Маркеса та шведського стрибуна з жердиною Армана Дюплантіса.

Найкращою спортсменкою року стала «нейтральна» Аріна Соболенко, яка виграла US Open і дійшла до фіналу «Ролан Гаррос».

Усі володарі номінацій Laureus World Sports Awards

  • Спортсмен року – Карлос Алькарас (Іспанія, теніс)
  • Спортсменка року – Аріна Соболенко (теніс)
  • Команда року – ПСЖ (Франція, футбол)
  • Прорив року – Ландо Норріс (Велика Британія, Формула-1)
  • Повернення року – Рорі Макілрой (Північна Ірландія, гольф)
  • Найкращий молодий спортсмен року – Ламін Ямаль (Іспанія, футбол)

Зазначимо, що експівзахисник Реала та збірної Німеччини Тоні Кроос, який завершив кар’єру у 2024 році, отримав спеціальну нагороду Laureus Sporting Inspiration Award за внесок у спорт.

Нагадаємо, що через травму Алькарас знявся з турніру ATP 500 у Барселоні і не зміг повернути собі лідерство у світовому рейтингу.

Теги: теніс премія Усман Дембеле Арман Дюплантіс Яннік Сіннер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua