Алькарас визнаний найкращим спортсменом року за версією Laureus World Sports Awards
Іспанський тенісист обійшов у списку Сіннера, Дембеле, Дюплантіса та Погачара
Спортсменом року за версією Laureus World Sports Awards визнали іспанського тенісиста Карлоса Алькараса, який у 2025 році став чемпіоном «Ролан Гаррос» та US Open. Про це повідомляє «Главком».
Кого випередив Алькарас
У Мадриді відбулася щорічна церемонія вручення нагород Laureus World Sports Awards. Найкращим спортсменом минулого 2025 року став іспанський тенісист Карлос Алькарас. 22-річний іспанець минулого сезону виграв два турніри серії Grand Slam – «Ролан Гаррос» та US Open.
У боротьбі за номінацію Алькарас випередив іншого тенісиста, італійця Янніка Сіннера, володаря «Золотого м’яча»-2025 француза Усмана Дембеле, словенського велогонщика Тадея Погачара, іспанського мотогонщика Марка Маркеса та шведського стрибуна з жердиною Армана Дюплантіса.
Найкращою спортсменкою року стала «нейтральна» Аріна Соболенко, яка виграла US Open і дійшла до фіналу «Ролан Гаррос».
Усі володарі номінацій Laureus World Sports Awards
- Спортсмен року – Карлос Алькарас (Іспанія, теніс)
- Спортсменка року – Аріна Соболенко (теніс)
- Команда року – ПСЖ (Франція, футбол)
- Прорив року – Ландо Норріс (Велика Британія, Формула-1)
- Повернення року – Рорі Макілрой (Північна Ірландія, гольф)
- Найкращий молодий спортсмен року – Ламін Ямаль (Іспанія, футбол)
Зазначимо, що експівзахисник Реала та збірної Німеччини Тоні Кроос, який завершив кар’єру у 2024 році, отримав спеціальну нагороду Laureus Sporting Inspiration Award за внесок у спорт.
Нагадаємо, що через травму Алькарас знявся з турніру ATP 500 у Барселоні і не зміг повернути собі лідерство у світовому рейтингу.
Коментарі — 0