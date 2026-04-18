Два тенісисти з четвірки світового рейтингу знялися з «Мастерсу» в Мадриді через травми

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Два тенісисти з четвірки світового рейтингу знялися з «Мастерсу» в Мадриді через травми
Алькарасу і Джоковичу не треба захищати значну кількість очок, через що пропуск змагань є логічним
фото: Reuters

Карлос Алькарас і Новак Джокович планують сфокусуватися на якіснішій підготовці до Ролан Гарросу

Один з найважливіших турнірів грунтової серії, змагання ATP1000 у Мадриді, недорахувався кількох головних зірок світового тенісу через проблеми гравців зі здоров'ям. Про це повідомляє «Главком».

Відсутність Алькараса і Джоковича

Карлос Алькарас, якому наразі 22 роки, змушений пропустити домашній турнір у Мадрид вже другий рік поспіль. Причиною стала травма зап’ястя, яка раніше змусила його знятися з турніру в Барселоні. Для чинного дворазового переможця Ролан Гарросу це серйозний удар по підготовці до захисту титулу. Сам тенісист зізнався, що для нього це особливо болісне рішення, адже мадридський турнір є одним із найважливіших у сезоні: «Мадрид – це дім, одне з найособливіших місць у календарі, тому мені так боляче пропускати цей турнір другий рік поспіль». Проте головною метою Алькараса залишається повне відновлення до 18 травня – дати старту грунтового Слему, де він спробує виграти титул утретє поспіль.

Ще однією гучною втратою турніру став Новак Джокович. 38-річний серб продовжує відновлення після травми плеча, яку він отримав під час змагань в Індіан-Веллсі, де поступився Джеку Дрейперу. Через це Джокович уже пропустив турніри в Маямі та Монте-Карло, а тепер стало відомо, що він не готовий виступити й у Мадриді. Серб зазначив, що продовжує процес відновлення і прагне якнайшвидше повернутися на корт. Його основною ціллю залишається участь у турнірі в Римі та боротьба за рекордний 25-й титул Grand Slam у Парижі.

Інші втрати гравців

Також не зіграють у столиці Іспанії кілька титулованих гравців. До прикладу, Тейлор Фріц, який бореться з травмою коліна, усе ніяк не набере потрібну форму для того, щоб провести перший для себе матч на грунтовому покритті цього сезону. Подібна проблема спостерігається і в данця Хольгера Руне, який серйозно травмувався наприкінці минулого сезону. Підтверджено також відсутність Себастьяна Корди, Джованні Мпечі Перрікара, Каміля Майхжака та інших гравців. 

