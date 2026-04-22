Снігур здобула драматичну перемогу над ексросіянкою Касаткіною

фото: AP

Снігур вперше в кар’єрі перемогла в основній сітці турніру WTA 1000

Українська тенісистка Дарія Снігур здобула першу в кар’єрі перемогу в основній сітці турніру категорії WTA 1000. Про це повідомляє «Главком».

У першому колі турніру WTA 1000 у Мадриді Снігур протистояла колишня восьма ракетка світу ексросіянка Дарія Касаткіна, яка нині представляє Австралію. 

Хід гри

Перший сет Снігур виграла після рівного рахунку 3:3, взявши три гейми поспіль. У другій партії Касаткіна зуміла зрівняти рахунок за сетами – 6:3.

У вирішальному сеті українка повела 2:0, однак суперниця повернула інтригу. За рахунку 5:4 Снігур була близькою до перемоги, проте не подала на поєдинок.

На тайбрейку українка не використала шість матчболів, відіграла кілька матчболів опонентки, але з сьомої спроби все ж поставила переможну крапку – 15:13. 

WTA 1000. Мадрид. Перше коло

Дарія Снігур (Україна) – Дарія Касаткіна (Австралія) 6:3, 3:6, 7:6 (13)

У другому колі українка зустрінеться з четвертою сіяною польською тенісисткою Ігою Швьонтек.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

