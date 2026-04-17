Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Костюк вийшла до півфіналу турніру WTA250 в Руані

glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Друга ракетка України продовжила свою переможну серію на грунтовому покритті
фото: Reuters

Українська тенісистка провела непростий матч на шляху до наступного раунду

Перша сіяна турніру WTA 250 у французькому Руані Марта Костюк виграла чвертьфінальний поєдинок проти представниці США Енн Лі. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Матч, що тривав 2 години 4 хвилини, став прикладом того, наскільки теніс може бути непередбачуваним. Марта Костюк розпочала зустріч настільки потужно, що здавалося, питання про переможця буде закрито менш ніж за годину. У першому сеті спостерігалося абсолютне домінування першої сіяної: реалізувавши три брейкпойнти та продемонструвавши впевнену подачу, українка розгромила суперницю «всуху» з рахунком 6:0 всього за пів години. Проте в наступній партії Енн Лі, яка замикає топ-40 світового рейтингу, адаптувалася до темпу Марти та стабілізувала гру на задній лінії. Американка нав’язала серйозну боротьбу і перевела гру на тайбрейк, де виявилася точнішою, забравши сет із рахунком 6:7(4).

Старт вирішальної партії видався тривожним для української тенісистки, адже вона поступалася з рахунком 1:3 з одним брейком. Проте саме в цей момент проявився клас фаворитки турніру: Костюк зуміла перехопити ініціативу та виграти п'ять геймів поспіль, не залишивши опонентці шансів на порятунок і закривши сет із рахунком 6:3. Загалом за підсумками зустрічі Марта Костюк продемонструвала якісну гру на подачі, виконавши п'ять ейсів, тоді як її суперниця не записала на свій рахунок жодної подачі навиліт. 

WTA250. Руан. Чвертьфінал

Марта Костюк (Україна, 1) – Енн Лі (США, 5) 6:0, 6:7, 6:3

Досягнення українки

Ця перемога стала для Костюк знаковою, адже вона вдесяте в кар'єрі вийшла до півфіналу турнірів серії WTA. У 2026 році це вже її другий півфінал після фіналу в Брисбені. Наступною суперницею українки стане досвідчена німкеня Татьяна Марія (WTA 63). Попри солідний вік суперниці, легкого прогулянки не очікується, хоча статистика особистих зустрічей повністю на боці Костюк. Раніше українка обігрувала німкеню на «тисячниках» у Торонто у 2024 році та Цинциннаті у 2025 році.

Нагадаємо, що 19-річна Подрез сенсаційно вийшла до півфіналу дебютного турніру WTA

Теги: теніс Марта Костюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Еліна Світоліна обіграла у Штутгарті чешку Лінду Носкову
Світоліна обіграла 14-у ракетку світу і пробилася до півфіналу турніру у Штутгарті
Вчора, 15:52
21 травня 2026 року на корті Філіппа Шатріє відбудеться урочиста церемонія на честь Монфіса
На «Ролан Гаррос» відбудеться церемонія вшанування чоловіка Світоліної
16 квiтня, 17:44
Карлос Алькарас знявся з турніру в Барселоні через травму руки
Алькарас втратив можливість стати лідером світового рейтингу: деталі
16 квiтня, 14:03
Олександра Олійникова дебютувала у складі збірної України
Дебютна перемога. Олійникова довершила розгром Польщі в Кубку Біллі Джин Кінг
11 квiтня, 18:54
Жіноча збірна України з тенісу перед матчем Кубка Біллі Джин Кінг проти Польщі
Сестри Кіченок виграли парний матч і принесли Україні перемогу в Кубку Біллі Джин Кінг
11 квiтня, 16:32
Марта Костюк готується зіграти за національну збірну України у Кубку Біллі Джин Кінг
Тенісистка Костюк показала, як готується до грунтового сезону під звуки повітряної тривоги
3 квiтня, 19:29
Петра Квітова завершила професійну кар'єру минулого року
Колишня друга ракетка світу стала матір'ю двійнят
31 березня, 19:06
Білозерцев тепер гратиме за Узбекистан
Перспективний 17-річний тенісист відмовився від громадянства України
24 березня, 15:16
Іга Свьонтек матиме нового тренера
Свьонтек пішла на оргвисновки після сенсаційного вильоту в Маямі
23 березня, 16:25

Новини

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Вчора, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua