Костюк вийшла до півфіналу турніру WTA250 в Руані

Українська тенісистка провела непростий матч на шляху до наступного раунду

Перша сіяна турніру WTA 250 у французькому Руані Марта Костюк виграла чвертьфінальний поєдинок проти представниці США Енн Лі. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Матч, що тривав 2 години 4 хвилини, став прикладом того, наскільки теніс може бути непередбачуваним. Марта Костюк розпочала зустріч настільки потужно, що здавалося, питання про переможця буде закрито менш ніж за годину. У першому сеті спостерігалося абсолютне домінування першої сіяної: реалізувавши три брейкпойнти та продемонструвавши впевнену подачу, українка розгромила суперницю «всуху» з рахунком 6:0 всього за пів години. Проте в наступній партії Енн Лі, яка замикає топ-40 світового рейтингу, адаптувалася до темпу Марти та стабілізувала гру на задній лінії. Американка нав’язала серйозну боротьбу і перевела гру на тайбрейк, де виявилася точнішою, забравши сет із рахунком 6:7(4).

Старт вирішальної партії видався тривожним для української тенісистки, адже вона поступалася з рахунком 1:3 з одним брейком. Проте саме в цей момент проявився клас фаворитки турніру: Костюк зуміла перехопити ініціативу та виграти п'ять геймів поспіль, не залишивши опонентці шансів на порятунок і закривши сет із рахунком 6:3. Загалом за підсумками зустрічі Марта Костюк продемонструвала якісну гру на подачі, виконавши п'ять ейсів, тоді як її суперниця не записала на свій рахунок жодної подачі навиліт.

WTA250. Руан. Чвертьфінал

Марта Костюк (Україна, 1) – Енн Лі (США, 5) 6:0, 6:7, 6:3

Досягнення українки

Ця перемога стала для Костюк знаковою, адже вона вдесяте в кар'єрі вийшла до півфіналу турнірів серії WTA. У 2026 році це вже її другий півфінал після фіналу в Брисбені. Наступною суперницею українки стане досвідчена німкеня Татьяна Марія (WTA 63). Попри солідний вік суперниці, легкого прогулянки не очікується, хоча статистика особистих зустрічей повністю на боці Костюк. Раніше українка обігрувала німкеню на «тисячниках» у Торонто у 2024 році та Цинциннаті у 2025 році.

