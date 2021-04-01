Відбір на чемпіонат звіту з футболу: Шевченко розповів про хвилювання після млявого старту

Збірна України набрала три очки і посідає другу сходинку в турнірній таблиці

Три нічиї в березневих матчах відбору чемпіонату світу суттєво погіршили життя збірній України в боротьбі за перше місце в групі. Потенційно наша команда програє боротьбу і за друге, адже вони, хоч і набрали на очко менше, мають гру в запасі. Як виправляти ситуацію, після гри з Казахстаном розповів головний тренер національної збірної Андрій Шевченко.

«Мене хвилюють деякі речі — сказав Андрій Шевченко. — Ми втратили певні моменти у своїй грі. Наас постійно карають, коли ми помиляємося. Пропускаємо контратаку — нам забивають. Створюємо по вісім-десять моментів, а реалізувати їх не можемо. Я знаю, в якому напрямку треба рухатися. За цей негативний результат, а саме — два очки у двох домашніх поєдинках, я беру відповідальність на себе.

Треба реалізовувати свої моменти. Ми створили достатньо, щоб іще в першому таймі закрити цю гру. Це не відмовки, а факти, як вони є. Ми пропускаємо контратаку — нас карають. Потім десь ми трошки втратили свої позиції. При цьому все одно створюємо моменти. Ми припускаємося помилок, яких раніше не було. Я з командою на цю тему розмовляю. Щоб провести детальний аналіз, мені потрібно зараз трохи часу. Так, ми ускладнили собі завдання. Але я не бачу в цьому безвиході. Ми набрали мало очок удома — будемо брати їх на виїзді.

Ми робили заміни, використовували багатьох гравців. Кілька наших провідних футболістів травмовані. Дуже важливо, щоб вони відновилися. Ми розуміємо, яку ротацію можемо зробити. Є епізоди, які ми не догравали. У нас результати невдалі, але самі матчі не провальні. Я не можу сказати, що в грі з Казахстаном у нас не виходила гра в атаці, ми погано тримали м'яч або жахливо оборонялися. Те саме стосується й попереднього поєдинку».

Збірна України набрали 3 очки в трьох матчах і посідає другу сходинку в турнірній таблиці. У Франції – 7. Фінляндія після двох ігор має 2 очки, Боснія і Герцеговина і Казахстан – по 1.



