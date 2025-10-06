Головна Спорт Новини
Ребров довикликав гравця «Шахтаря» на матчі України з Ісландією та Азербайджаном

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Ребров довикликав гравця «Шахтаря» на матчі України з Ісландією та Азербайджаном
Для 22-річного Очеретька це другий виклик до збірної України

Очеретько замінить у складі синьо-жовтих Зубкова

Головний тренер збірної України Сергій Ребров викликав до національної команди, яка готуватиметься до матчів відбору ЧС-2026 проти Ісландії (10 жовтня, Рейк’явік) та Азербайджану (13 жовтня, Краків), півзахисника «Шахтаря» Олега Очеретька. Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.

Хавбек донеччан замінить у складі синьо-жовтих Олександра Зубкова з турецького «Трабзонспору».

Для 22-річного Очеретька це другий виклик до збірної України. Він дебютував у складі збірної України в матчі проти Франції, у якому наша команда поступилися 0:2. 

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан («Полісся» Житомир), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен» Париж, Франція), Олександр Сваток («Остін», США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – «Шахтар» Донецьк), Олександр Тимчик («Динамо» Київ), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), Іван Калюжний («Металіст 1925» Харків), Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі – «Динамо» Київ), Георгій Судаков («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Артем Бондаренко, Олег Очеретько (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Владислав Велетень (усі – «Полісся» Житомир), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Руслан Маліновський («Дженоа» Генуя, Італія).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Владислав Ванат («Жирона», Іспанія).

Резервний список: Руслан Нещерет, Олександр Піхальонок (обидва – «Динамо» Київ), Дмитро Криськів («Шахтар» Донецьк), Євген Чеберко («Коламбус Крю» США), Максим Таловєров («Сток Сіті» Сток-он-Трент, Англія).

Збір національної команди розпочався сьогодні, 6 жовтня в Польщі. 8-го числа синьо-жовті вирушать до Рейк’явіка, де 9-го відбудуться традиційні передматчеві пресконференція Сергія Реброва та одного з його футболістів (початок – о 20:30 за київським часом) і тренування (21:00 за київським часом) на арені поєдинку Ісландія – Україна, стадіоні «Лейгардальсведлюр». Повернення до Польщі заплановано на 11 жовтня.

12 жовтня в Кракові відбудуться вже традиційні заходи перед матчем Україна – Азербайджан. О 17:30 за місцевим часом розпочнеться пресконференція Сергія Реброва та одного з його гравців, а о 18:00 – тренування збірної України.

Спілкування з представниками ЗМІ азербайджанської сторони й тренування наших суперників розпочнуться о 19:30 та 20:00 за місцевим часом відповідно.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

