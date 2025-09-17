Клуб Трубіна та Судакова лишився без головного тренера

У вівторок, 16 вересня «Бенфіка» сенсаційно програла «Карабаху»

Президент «Бенфіки» Руй Кошта оголосив, що клуб припинив співпрацю з тренером Бруну Лаже. Про це повідомляє «Главком».

У вівторок, 16 вересня, португальський клуб, у складі якого виступають гравці збірної України Анатолій Трубін та Георгій Судаков, програв «Карабаху» у 1-му турі загального етапу Ліги чемпіонів. «Бенфіка» була фаворитом гри та вигравала по ходу матчу 2:0. Однак, у підсумку португальці зазнали сенсаційної поразки – 2:3.

Варто зазначити, що в цій грі Георгій Судаков віддав дві результативні передачі. Вирішальний гол за «Карабах» забив інший українець – Олексій Кащук.

«Ми щойно досягли домовленості з Бруну Лаже, який сьогодні залишає посаду тренера «Бенфіки». Я хотів би подякувати Бруну за все, що він намагався зробити, за все, що він зробив для «Бенфіки» та за всю його відданість нашому клубу цього року. На жаль, настав час. Ми розуміємо, що потрібно змінювати команду», – заявив Кошта.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».