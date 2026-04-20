«Шахтар» переміг «Полісся» у центральному матчі туру УПЛ

glavcom.ua
У попередній зустрічі команд «Шахтар» втратив очки, зігравши з «Поліссям» у безгольову нічию
Обидві команди є претендентами на єврокубки

У понеділок, 20 квітня, в межах Української Прем'єр-ліги відбувся один з ключових поєдинків у розподілі місць за єврокубки – «Шахтар» зіграв проти «Полісся». Про це повідомляє «Главком»

Форма перед матчем

Як повідомлялося в анонсі матчу, після міжнародної паузи «Шахтар» стабільно перемагає вдома, але втрачає очки на виїзді. Донеччани розгромили «Рух» (3:0) завдяки дублю Егіналду та голу Мейрелліша, а з ЛНЗ зіграли внічию (2:2), де знову відзначився Егіналдо й допоміг автогол Рябова.

«Полісся» ж несподівано втратило очки з «Вересом» (1:1), де забив Андрієвський, але реабілітувалося розгромом «Полтави» (4:0). Голами відзначилися Гуцуляк, Андрієвський, Сарапій і Майсурадзе.

Хід матчу

Перший тайм пройшов у доволі закритому стилі, де була мінімальна кількість небезпечних моментів. «Полісся» активніше розпочало зустріч і вже на старті заробило перспективний стандарт, а згодом створило кілька напівмоментів: зокрема, Краснопір тікав від захисників і прострілював у штрафний, але там нікого не знайшлося. Ще гостріше було після передачі Сарапія, коли Назаренко та Краснопір вибігали фактично на одного Різника, однак епізод зіпсувала затримка з пасом. Саме гості виглядали краще в позиційних атаках, частіше доходили до фінальної третини, але припускалися помилок у вирішальний момент. «Шахтар» відповідав затяжними перекатами навколо штрафного, проте без загострення. Єдиним видатним моментом був забитий м’яч Ізакі на 12-й хвилині, який було скасовано через офсайд. У підсумку команди закономірно пішли на паузу з рахунком 0:0.

Другий тайм почався у схожому темпі, але поступово «Шахтар» додав у гостроті. Наприклад, Конопля пробив повз із середньої дистанції, Егіналду перевірив Волинця ударом у руки, а Різник ризиковано зіграв далеко від воріт, фактично подарувавши супернику шанс. Перелом стався на 56-й хвилині, коли після кутового воротар «Полісся» помилився на виході, і Валерій Бондар з близької відстані переправив м’яч у сітку. Після голу «гірники» свідомо відійшли глибше, віддали м’яч супернику та зробили ставку на швидкі контратаки, де Егіналду й Лукас мали свої нагоди. «Полісся» ж відповідало тиском і стандартами, але ударам бракувало точності. У кінцівці гості почали метушитися й часто помилялися у простих ситуаціях, тоді як «Шахтар» спокійно довів матч до перемоги, втримавши мінімальну перевагу.

Українська Прем'єр-ліга. 24 тур

«Шахтар» – «Полісся» 1:0 (0:0)

  • Голи: Бондар (56)

Що далі?

Після цієї перемоги «Шахтар» вийшов на перше місце чемпіонату, обійшовши ЛНЗ, який сенсаційно оступився проти «Колоса». Ба більше, гірники все ще мають матч у запасі, тому для них ця перемога є гарним сигналом для формування відриву у боротьбі за титул. Натомість «Полісся» дало наблизитися до себе «Металісту» та «Динамо», які тепер лише двома очками поступаються житомирському клубу. 

Нагадаємо, що «Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі

