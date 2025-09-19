Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Провальний». Лідер збірної України з волейболу прокоментував виступ команди на чемпіонаті світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Провальний». Лідер збірної України з волейболу прокоментував виступ команди на чемпіонаті світу
Василь Тупчій: Чемпіонат світу виявився для нас провальний

У вирішальному матчі групового етапу світової першості 2025 року збірна України в трьох сетах поступилася Італії

Діагональний збірної України Василь Тупчій у коментарі «Суспільне Спорт» висловився про гру збірної України в матчі третього туру чемпіонату світу проти Італії. Про це інформує «Главком».

У вирішальному матчі групового етапу світової першості 2025 року збірна України в трьох сетах поступилася Італії. «Синьо-жовті» завершили участь на турнірі, посівши третю сходинку в групі F з трьома набраними очками в трьох матчах.

Після завершення матчу проти Італії лідер збірної України Василь Тупчій розповів про виступ команди в заключному турі ЧС-2025. Зокрема волейболіст назвав провальним чемпіонат світу для збірної після невиходу України в плей-офa.

Про матч з Італією

«Дві партії йшло досить добре. У другому сеті був рівний рахунок, у кінцівці вони нас кілька разів заблокували, так ми і програли, хоча був гарний шанс. Третю партію – припинили боротися, розсипалися. 0:3».

Про зміну зони подачі м'яча

«Подача? Це було наше спільне рішення з тренером [змінити подачу]. Вирішили спробувати. Дійсно, у першій партії подача не летіла, але у другій – більш-менш, було кілька ейсів. Єдине – програна кінцівка другої партії, а третя партія – вже все».

«Першу партію я майже взагалі не атакував, всього лише двічі Юра [Синиця] мені дав. І лише у другому сеті він почав більше навантажувати мені. Через лінію [атакував], бо [інший напрям] був перекритий, довелося атакувати через лінію».

Про збірну Італії

«Італія? Це чемпіон світу, двічі поспіль програвати було б для них недопустимо. Є досвідчені гравці, які володіють потужною технікою».

Про підсумки чемпіонату світу для збірної України

«Підсумки ЧС? Розвивається [команда], але, скажімо, чемпіонат світу виявився для нас провальний. Хотілося якісь додаткові очки брати, бо всі хочуть на Олімпіаду. Але ми опустилися у рейтингу: були 14-ті, зараз 17-18. Але життя продовжується, рухаємося далі, робимо якісь висновки. Все буде нормально».

Про невихід у плейоф ЧС-2025 топзбірних

«Як на мене, це найбільш неочікуваний чемпіонат світу. Такі потужні команди, як Бразилія, Японія, французи – всі їдуть додому; Іран ледь врятувався. Можливо, на всі команди вплинула Ліга націй, велике навантаження. Ті команди, які класно відіграли Лігу націй, вилетіли з чемпіонату світу: Німеччина, Куба. Багато команд не потрапили у наступний раунд».

Нагадаємо, Україна розгромила Алжир на чемпіонаті світу з волейболу.

Теги: волейбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці стартували на ЧС-2025 з поразки у поєдинку проти Бельгії в трьох сетах
Україна розгромила Алжир на чемпіонаті світу з волейболу
16 вересня, 11:29
Валерія Нудьга: Перша перемога за дуже багато років для нас – це дуже важливо
Жіноча збірна України з волейболу підбила підсумки історичного виступу на чемпіонаті світу
28 серпня, 09:44
Україна вперше за 8 років бере участь у молодіжному чемпіонаті світу з волейболу
Україна припинила боротьбу за нагороди молодіжного чемпіонату світу з волейболу
27 серпня, 14:05
Наступним суперником нашої збірної стане Польща
Україна вперше в історії вийшла у плей-оф молодіжного чемпіонату світу з волейболу
26 серпня, 16:49
У заключному матчі групового етапу жіночого Україна зіграє проти Камеруну
Чемпіонат світу з волейболу: жіноча збірна України дала бій одному з фаворитів
25 серпня, 16:35
Протягом років поширюється теорія, що 25-річна спортсменка насправді є чоловіком
Зірка в'єтнамського волейболу відмовилася грати на чемпіонаті світу через гендерний тест
22 серпня, 18:16
Перший сет Україна програла з рахунком 20:25
Україна зазнала поразки на молодіжному чемпіонаті світу з волейболу
22 серпня, 17:50
Україна вперше за 8 років грає у фінальній частині молодіжного чемпіонату світу з волейболу
Україна перемогою розпочала молодіжний чемпіонат світу з волейболу
21 серпня, 17:16
Перший матч на чемпіонаті світу 2025 року жіноча збірна України проведе проти чинних чемпіонок світу – Сербії
Став відомий склад збірної України на жіночий чемпіонат світу з волейболу
20 серпня, 12:09

Новини

Ексрадник Суркіса розповів про корупцію в дитячій академії «Динамо»
Ексрадник Суркіса розповів про корупцію в дитячій академії «Динамо»
«Провальний». Лідер збірної України з волейболу прокоментував виступ команди на чемпіонаті світу
«Провальний». Лідер збірної України з волейболу прокоментував виступ команди на чемпіонаті світу
Підручний та Лесюк пропустять чемпіонат України з літнього біатлону
Підручний та Лесюк пропустять чемпіонат України з літнього біатлону
Жіноча Ліга чемпіонів з футболу: «Ворскла» продовжить виступи у Кубку Європи
Жіноча Ліга чемпіонів з футболу: «Ворскла» продовжить виступи у Кубку Європи
Міжнародна федерація каное додатково перевірить нейтральність росіян: деталі
Міжнародна федерація каное додатково перевірить нейтральність росіян: деталі
Україна – Італія: де дивитися півфінал Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Італія: де дивитися півфінал Кубку Біллі Джин Кінг

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
Вчора, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Вчора, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua