«Провальний». Лідер збірної України з волейболу прокоментував виступ команди на чемпіонаті світу

У вирішальному матчі групового етапу світової першості 2025 року збірна України в трьох сетах поступилася Італії

Діагональний збірної України Василь Тупчій у коментарі «Суспільне Спорт» висловився про гру збірної України в матчі третього туру чемпіонату світу проти Італії. Про це інформує «Главком».

У вирішальному матчі групового етапу світової першості 2025 року збірна України в трьох сетах поступилася Італії. «Синьо-жовті» завершили участь на турнірі, посівши третю сходинку в групі F з трьома набраними очками в трьох матчах.

Після завершення матчу проти Італії лідер збірної України Василь Тупчій розповів про виступ команди в заключному турі ЧС-2025. Зокрема волейболіст назвав провальним чемпіонат світу для збірної після невиходу України в плей-офa.

Про матч з Італією

«Дві партії йшло досить добре. У другому сеті був рівний рахунок, у кінцівці вони нас кілька разів заблокували, так ми і програли, хоча був гарний шанс. Третю партію – припинили боротися, розсипалися. 0:3».

Про зміну зони подачі м'яча

«Подача? Це було наше спільне рішення з тренером [змінити подачу]. Вирішили спробувати. Дійсно, у першій партії подача не летіла, але у другій – більш-менш, було кілька ейсів. Єдине – програна кінцівка другої партії, а третя партія – вже все».

«Першу партію я майже взагалі не атакував, всього лише двічі Юра [Синиця] мені дав. І лише у другому сеті він почав більше навантажувати мені. Через лінію [атакував], бо [інший напрям] був перекритий, довелося атакувати через лінію».

Про збірну Італії

«Італія? Це чемпіон світу, двічі поспіль програвати було б для них недопустимо. Є досвідчені гравці, які володіють потужною технікою».

Про підсумки чемпіонату світу для збірної України

«Підсумки ЧС? Розвивається [команда], але, скажімо, чемпіонат світу виявився для нас провальний. Хотілося якісь додаткові очки брати, бо всі хочуть на Олімпіаду. Але ми опустилися у рейтингу: були 14-ті, зараз 17-18. Але життя продовжується, рухаємося далі, робимо якісь висновки. Все буде нормально».

Про невихід у плейоф ЧС-2025 топзбірних

«Як на мене, це найбільш неочікуваний чемпіонат світу. Такі потужні команди, як Бразилія, Японія, французи – всі їдуть додому; Іран ледь врятувався. Можливо, на всі команди вплинула Ліга націй, велике навантаження. Ті команди, які класно відіграли Лігу націй, вилетіли з чемпіонату світу: Німеччина, Куба. Багато команд не потрапили у наступний раунд».

Нагадаємо, Україна розгромила Алжир на чемпіонаті світу з волейболу.