Жіноча збірна України з волейболу підбила підсумки історичного виступу на чемпіонаті світу

Валерія Нудьга: Перша перемога за дуже багато років для нас – це дуже важливо

Україна здобула першу за 31 рік перемогу на світовій першості

Жіноча збірна України з волейболу завершила виступи на чемпіонаті світу 2025. За підсумками турніру українки посіли третє місце в групі та не змогли пробитися у плей-оф змагань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

У заключному матчі групового етапу чемпіонату світу збірна України здобула першу за 31 рік перемогу на світовій першості – обіграла Камерун (3:0 за сетами).

Україна завершує виступи на чемпіонаті світу, посівши третє місце в групі, поступившись Сербії і Японії. В активі українських волейболісток чотири очки в трьох матчах турніру: одна перемога, дві поразки від чинних чемпіонок Сербії (0:3) і четвертої збірної світового рейтингу Японії (2:3).

Після завершення матчу проти Камеруну українська волейболістка Валерія Нудьга та головний тренер збірної Якуб Глушак дали флешкоментар, в якому підбили підсумки турніру для України. Зокрема в збірній наголосили – достойно вели боротьбу на ЧС, але не змогли вирвати важливу перемогу у Японії.

«Виконали гарну роботу. Перша перемога за дуже багато років для нас – це дуже важливо. Це дуже великий досвід для нашої команди, пограти з класними суперницями – це дуже круто. Японія – це дуже велика команда, вони у топі рейтингу, одна з найкращих команд світу. Це була дуже гарна для нас, гарний досвід. Нам трохи не вистачило, щоб перемогти, але цей досвід – це класно», – сказала Валерія Нудьга.

«Всі щасливі, що перемогли. Повертаємося додому з гарним настроєм. Задоволені, як билися впродовж цього турніру. Вони ніколи не здавалися, були голодні до результату, билися за перемогу. Пишаюся цією командою. Хочу привітати цю команду, вони – молодці», – зазначив головний тренер збірної України Якуб Глушак.

На старті поєдинку збірна Камеруну вирвалася вперед 9:2, але українські волейболістки змогли нівелювати відставання та у підсумку виграти перший сет 25:17.

«Камбек після 2:9 з Камеруном? Ми почали не дуже добре, але у середині сету почали краще спілкуватися, був кращий конекшн. Це була не межа для цієї групи. У нас немає меж, ми лише починаємо. Нам треба покращуватися у певних аспектах гри, але за це літо з цією командою ми виконали класну роботу. Впевнений, що у наступному сезоні ця команда буде прекрасною, і це буде історичний момент для України. Зробимо все можливе, щоб показати, що Україна може грати у класний волейбол», – заявив Глушак.

Нагадаємо, жіноча збірна України з волейболу на чемпіонаті світу-2025 у другому турі на тайбрейку поступилась Японії.