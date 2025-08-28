Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Жіноча збірна України з волейболу підбила підсумки історичного виступу на чемпіонаті світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Жіноча збірна України з волейболу підбила підсумки історичного виступу на чемпіонаті світу
Валерія Нудьга: Перша перемога за дуже багато років для нас – це дуже важливо

Україна здобула першу за 31 рік перемогу на світовій першості

Жіноча збірна України з волейболу завершила виступи на чемпіонаті світу 2025. За підсумками турніру українки посіли третє місце в групі та не змогли пробитися у плей-оф змагань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

У заключному матчі групового етапу чемпіонату світу збірна України здобула першу за 31 рік перемогу на світовій першості – обіграла Камерун (3:0 за сетами).

Україна завершує виступи на чемпіонаті світу, посівши третє місце в групі, поступившись Сербії і Японії. В активі українських волейболісток чотири очки в трьох матчах турніру: одна перемога, дві поразки від чинних чемпіонок Сербії (0:3) і четвертої збірної світового рейтингу Японії (2:3).

Після завершення матчу проти Камеруну українська волейболістка Валерія Нудьга та головний тренер збірної Якуб Глушак дали флешкоментар, в якому підбили підсумки турніру для України. Зокрема в збірній наголосили – достойно вели боротьбу на ЧС, але не змогли вирвати важливу перемогу у Японії.

«Виконали гарну роботу. Перша перемога за дуже багато років для нас – це дуже важливо. Це дуже великий досвід для нашої команди, пограти з класними суперницями – це дуже круто. Японія – це дуже велика команда, вони у топі рейтингу, одна з найкращих команд світу. Це була дуже гарна для нас, гарний досвід. Нам трохи не вистачило, щоб перемогти, але цей досвід – це класно», – сказала Валерія Нудьга.

«Всі щасливі, що перемогли. Повертаємося додому з гарним настроєм. Задоволені, як билися впродовж цього турніру. Вони ніколи не здавалися, були голодні до результату, билися за перемогу. Пишаюся цією командою. Хочу привітати цю команду, вони – молодці», – зазначив головний тренер збірної України Якуб Глушак.

На старті поєдинку збірна Камеруну вирвалася вперед 9:2, але українські волейболістки змогли нівелювати відставання та у підсумку виграти перший сет 25:17.

«Камбек після 2:9 з Камеруном? Ми почали не дуже добре, але у середині сету почали краще спілкуватися, був кращий конекшн. Це була не межа для цієї групи. У нас немає меж, ми лише починаємо. Нам треба покращуватися у певних аспектах гри, але за це літо з цією командою ми виконали класну роботу. Впевнений, що у наступному сезоні ця команда буде прекрасною, і це буде історичний момент для України. Зробимо все можливе, щоб показати, що Україна може грати у класний волейбол», – заявив Глушак.

Нагадаємо, жіноча збірна України з волейболу на чемпіонаті світу-2025 у другому турі на тайбрейку поступилась Японії.

Теги: волейбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна вперше за 8 років бере участь у молодіжному чемпіонаті світу з волейболу
Україна припинила боротьбу за нагороди молодіжного чемпіонату світу з волейболу
Вчора, 14:05
У четвертому турі світової першості «синьо-жовті» поступились одноліткам з Франції у чотирьох сетах
Україна програла Франції на молодіжному чемпіонаті світу з волейболу
25 серпня, 19:30
Перший сет Україна програла з рахунком 20:25
Україна зазнала поразки на молодіжному чемпіонаті світу з волейболу
22 серпня, 17:50
Всеросійська федерація волейболу була одним з організаторів пропагандистського заходу
Турнір для окупантів з інвалідністю: Міжнародна федерація волейболу зробила дивну заяву
21 серпня, 17:32
«Білогір'я» змушене перенести тренувальний збір у Тулу
Російський волейбольний клуб через обстріли достроково завершив збори у Білгороді
15 серпня, 15:28
Федерація волейболу В'єтнаму подала апеляцію до FIVB після дискваліфікації своїх гравців
На чемпіонаті світу з волейболу U21 чоловіки грали за жіночу збірну В'єтнаму: деталі скандалу
13 серпня, 14:18
На міжнародній арені Сергій Євстратов отримав перший виклик до національної збірної України у 2023 році
Зв’язуючий збірної України з волейболу Євстратов перейшов до чемпіонів Чехії
12 серпня, 17:38
Пропагандистський захід пройшов за підтримки підсанкційної організації «Здоровое отечество»
Змагання для окупантів з інвалідністю: з'явилася реакція Міжнародної федерації волейболу
12 серпня, 13:19
Жіноча збірна України з волейболу вперше у своїй історії візьме участь у Лізі націй
Жіноча збірна України з волейболу отримала запрошення для дебютної участі в Лізі націй
29 липня, 14:39

Новини

Російський тренер обізвав американців «тупими», бо у нього виникли проблеми з паспортом США
Російський тренер обізвав американців «тупими», бо у нього виникли проблеми з паспортом США
Жіноча Ліга чемпіонів з футболу: «Ворскла» вийшла у фінал другого раунду
Жіноча Ліга чемпіонів з футболу: «Ворскла» вийшла у фінал другого раунду
Жіноча збірна України з волейболу підбила підсумки історичного виступу на чемпіонаті світу
Жіноча збірна України з волейболу підбила підсумки історичного виступу на чемпіонаті світу
Визначилися всі учасники Ліги чемпіонів: коли відбудеться жеребкування
Визначилися всі учасники Ліги чемпіонів: коли відбудеться жеребкування
Магучіх здобула срібло у фіналі Діамантової ліги
Магучіх здобула срібло у фіналі Діамантової ліги
Жіноча збірна України з баскетболу U-16 програла Данії на чемпіонаті Європи
Жіноча збірна України з баскетболу U-16 програла Данії на чемпіонаті Європи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
4229
РФ масовано атакувала Київ: відомо про 12 загиблих, кількість постраждалих зростає (оновлюється)
3180
Застукали в туалеті. Після зміни генпрокурора у Хмельницькому – переполох
2790
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців
2078
У Києві повітряна тривога, яка оголошувался після масованої атаки, тривала понад дві години

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua