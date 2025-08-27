Україна припинила боротьбу за нагороди молодіжного чемпіонату світу з волейболу

Україна вперше за 8 років бере участь у молодіжному чемпіонаті світу з волейболу

Україна програла Польщі у першому в історії матчі плей-оф на молодіжному чемпіонаті світу з волейболу





Молодіжна збірна України з волейболу завершила виступи на чемпіонаті світу-2025. У матчі 1/8 фіналу українці поступилися Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Україна вперше за 8 років бере участь у молодіжному чемпіонаті світу з волейболу. І вже досягла історичного результату на турнірі: на груповій стадії посіла третє місце з трьома перемогами й вперше в історії пройшла у наступний раунд турніру.

Першим суперником України у плейоф стала збірна Польщі, яка в іншій групі з шести команд посіла друге місце.

Перший сет закінчився розгромною поразкою України – 17:25. Поляки заволоділи перевагою з самого початку партію і поступово її лише збільшували.

А ось у другій партії Україна зрівняла рахунок. Ключовим гравцем став Олександр Бойко, який набрав 10 з 25 очок команди.

Польща знову вийшла вперед у третьому сеті. Цього разу українці двічі відігравали дефіцит у п'ять очок, але під кінець польські волейболісти знову пішли у відрив так перемогли – 25:18.

У підсумку Польща виграла матч. Україна втратила по ходу партії перевагу в п'ять очок і програла — 22:25.

Найрезультативнішим гравцем у складі України став Олександр Бойко – 18 очок. Він єдиним з українських волейболістів перетнув позначку у 10 очок за гру з Польщею.

Молодіжний ЧС-2025 з волейболу. 1/8 фіналу

Польща – Україна 3:1 (25:17, 16:25, 25:17, 25:22)

Таким чином, Україна продовжить виступи на чемпіонаті світу з волейболу в матчах за 9-16 місця. Там на команду очікуватиме Туреччина, яка в матчі 1/8 фіналу програла Чехії.

Нагадаємо, жіноча збірна України з волейболу зазнала другої поразки на чемпіонаті світу-2025 – у другому турі на тайбрейку поступилась Японії.