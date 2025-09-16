Україна розгромила Алжир на чемпіонаті світу з волейболу

Українці стартували на ЧС-2025 з поразки у поєдинку проти Бельгії в трьох сетах

Збірна України здобула першу перемогу на чемпіонаті світу-2025 з волейболу. У другому турі групового етапу «синьо-жовті» здолали Алжир 3:0 за сетами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

На світовій першості у 2025 році «синьо-жовті» змагаються за путівку в плей-офф у групі F, де їхніми суперниками стали чинний чемпіон світу Італія, Бельгія та Алжир.

Українці стартували на ЧС-2025 з поразки у поєдинку проти Бельгії в трьох сетах. Суперником України в другому турі змагань став Алжир, який посідає 87-те місце у світовому рейтингу збірних.

Як пройшов матч Україна – Алжир

Старт першого сету виявився близьким: українцям не вдавалась атака, а алжирці набирали очки на блоці. Попри це збірна України на екваторі партії змогла відірватись на чотири очки та у підсумку довела сет до перемоги, збільшивши відбрив до +8 – 25:17.

Натомість у другому сеті «синьо-жовті» з першої подачі захопили перевагу. А в середині сету Україна здійснила ривок, здобувши шість очок поспіль. Зрештою друга партія завершилась впевненою перемогою з рахунком 25:12.

В третій партії Україна показала тотальне домінування на майданчику. На подачі Василя Тупчія Україна заробила 12 брейків. До завершення протистояння «синьо-жовті» довели перевагу над Алжиром до розгромних 14 очок.

Найрезультативнішим гравцем на майданчику став догравальник збірної України Дмитро Янчук, який набрав 18 очок. Позначку в 10 залікових балів також перетнули Василь Тупчій (12 очок) та Юрій Семенюк (11 очок).

ЧС-2025 з волейболу. Група F, другий тур

Україна – Алжир 3:0 (25:17, 25:12, 25:11)

Турнірна таблиця групи F

Бельгія – 1 перемога (1 матч), 3 очки (3:0 різниця сетів) Італія – 1 перемога (1), 3 очки (3:0) Україна – 1 перемога (2), 3 очки (3:3) Алжир – 0 перемог (0), 0 очок (0:6)

Наступний матч на ЧС-2025 збірна Україна проведе у четвер, 18 вересня, проти Італії. Гра відбудеться о 16:30 за Києвом та стане вирішальною для «синьо-жовтих» у боротьбі за вихід у плей-офф.

