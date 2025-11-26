Головна Спорт Новини
Пустовий прокоментував підготовку збірної України до старту кваліфікації чемпіонату світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Пустовий прокоментував підготовку збірної України до старту кваліфікації чемпіонату світу
Пустовий: Грузини намагатимуться грати жорстко, робитимуть все, щоб ми не отримували мʼяч

Пустовий: Ми багато грали проти Грузії, знаємо їхніх гравців та лідерів

Центровий та капітан збірної України з баскетболу Артем Пустовий після ранкового тренування в Тбілісі прокоментував підготовку національної команди до стартової гри кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти команди Грузії, яка відбудеться 27 листопада о 19:00. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Ми багато грали проти Грузії, знаємо їхніх гравців та лідерів. Завжди перша гра на старті кваліфікації дуже важлива. Хочеться почати з перемоги. У грузинів будуть у складі основні гравці, зокрема Шенгелія та Шермадіні, для якого це буде остання домашня гра за збірну. Тож у Тбілісі буде багато вболівальників – атмосфера буде гаряча. Налаштовуємося на гру, у нас ще два тренування, продовжуємо готуватися до матчу. Вони грають за рахунок свої лідерів: і Шермадіні, і Шенгелія багато атакуватимуть. У них є і молоді гравці, які також хочуть показати свій рівень. Грузини намагатимуться грати жорстко, робитимуть все, щоб ми не отримували мʼяч», – заявив Пустовий.

Він також розповів про настрій в команді.

«Настрій супер – зустрів своїх товаришів по збірній, дуже радий їх бачити, завжди приємно працювати в команді. Тож настрій бойовий, хоч і трохи не виспалися після дороги. Але на ранковому тренуванні добре потягнулися, покидали і ввечері у нас буде останнє повноцінне передігрове командне тренування. Розставимо акценти в нападі та захисті і будемо налаштовуватися на важливий матч», – зазначив Пустовий.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

