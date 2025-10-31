Головна Спорт Новини
Лікарі діагностували рак у чинного чемпіона НБА

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Сезон-2024/25 Нікола пропустив через пошкодження хрестоподібної зв'язки
Баскетболіст уже почав проходити хіміотерапію

Лікарі діагностували сербському гравцю клубу Національної баскетбольної асоціації (НБА) «Оклахома» Ніколі Топичу рак яєчок. Про це повідомив генеральний менеджер команди Сем Престі, інформує «Главком».

За словами Престі, лікарі позитивно оцінюють довгострокові перспективи баскетболіста, який уже почав проходити хіміотерапію, проте поки що немає термінів його повернення до ігор.

«Це команда насамперед людей, а вже потім баскетболістів. Люди проходять через різні етапи у своєму житті та кар'єрі. Він справді особливий хлопець. Думаю, кожен з його товаришів по команді підтвердить це. Він більш зріло підготовлений, ніж будь-хто з моїх знайомих у його віці, щоб дивитися на речі і підходити до них з необхідним настроєм. Думаю, він упорається», – сказав Престі

Топичу 20 років. Його було обрано «Оклахомою» на драфті НБА 2024 року під 12-м номером.

Сезон-2024/25 Нікола пропустив через пошкодження хрестоподібної зв'язки. Незважаючи на це, він став чемпіоном НБА, не провівши жодного матчу.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

