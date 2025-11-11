Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Жіноча збірна України стартує у відборі на Євробаскет-2027: де дивитися поєдинки

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Жіноча збірна України стартує у відборі на Євробаскет-2027: де дивитися поєдинки
Розпочнуть відбір на Євробаскет-2027 підопічні Мурзіна виїзним матчем з Чорногорією

Українська збірна потрапила до групи Е, де зіграє зі збірними Чорногорії, Болгарії та Азербайджану

Жіноча національна збірна України з баскетболу цього тижня стартує у кваліфікації чемпіонату Європи-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Наша збірна під керівництвом Євгена Мурзіна вже зібралася в Чорногорії, де проводить підготовку до першого матчу відбору.

Українська збірна потрапила до групи Е, де зіграє зі збірними Чорногорії, Болгарії та Азербайджану. Розпочнуть відбір на Євробаскет-2027 підопічні Євгена Мурзіна виїзним матчем з Чорногорією 12 листопада, після чого гратимуть два номінально домашні матчі 15 та 18 листопада у Ризі, Латвія на майданчику Олімпійського центру.

Всі матчі жіночої національної команди у прямому етері покаже Київстар ТБ. До вашої уваги розклад трансляцій матчів збірної України:

12 листопада. Подгориця, Чорногорія
20:00 Чорногорія – Україна

15 листопада. Рига, Латвія
18:30 Україна – Болгарія

18 листопада. Рига, Латвія
18:00 Україна – Азербайджан

Ще три матчі кваліфікації на чемпіонат Європи-2027 жіноча збірна України проведе у березні 2026 року. Відповідно до формату, до другого раунду вийдуть по дві кращі команди кожної групи, а також три найкращі команди, що посядуть треті місця.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Катерина Коваль провела на майданчику 22 хвилини, набрала 12 очок, зробила 14 підбирань
Коваль набрала 12 очок у північноамериканській NCAA
Вчора, 12:28
Міріам Уро-Ніле (праворуч) провела на майданчику 29 хвилин
Уро-Ніле оформила черговий дабл-дабл у грі чемпіонату Швейцарії з баскетболу
Вчора, 08:45
Ерік Споельстра замінив на тренерському містку найсильнішої збірної світу Стіва Керра
Головний тренер збірної США з баскетболу втратив будинок через пожежу
7 листопада, 13:51
Коваль допомогла «LSU Тайгерс» здобути перемогу
Коваль набрала 16 очок в матчі північноамериканської NCAA
7 листопада, 10:27
Іссуф Санон провів вдалий поєдинок
Санон набрав 19 очок у поєдинку чемпіонату Польщі
3 листопада, 12:51
У третій грі сезону проти «Фінікс Санс» Михайлюк (ліворуч) знову вийшов в стартовій п'ятірці команди
Михайлюк набрав 11 очок у матчі НБА
28 жовтня, 10:51
«Дніпро», незважаючи на дві перемоги, провело непростий тиждень
Завершився четвертий тур баскетбольної Суперліги
27 жовтня, 23:03
Характер ушкодження не дозволить Дарії повернутися на майданчик до завершення поточного сезону
Дубнюк отримала серйозну травму та не допоможе збірній України з баскетболу
23 жовтня, 12:41
Кендрік в трьох зіграних матчах набирав 22.3 очка, 2.0 підбирання, 2.3 передач
Американський баскетболіст прийняв рішення покинути «Старий Луцьк»
16 жовтня, 15:53

Новини

Жіноча збірна України стартує у відборі на Євробаскет-2027: де дивитися поєдинки
Жіноча збірна України стартує у відборі на Євробаскет-2027: де дивитися поєдинки
Визначилися арбітри, які працюватимуть на грі Франція – Україна
Визначилися арбітри, які працюватимуть на грі Франція – Україна
Франція – Україна: де й коли дивитися матч кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Франція – Україна: де й коли дивитися матч кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Два вболівальники померли під час проведення підсумкового турніру ATP
Два вболівальники померли під час проведення підсумкового турніру ATP
Михайлюк набрав 11 очок у грі НБА
Михайлюк набрав 11 очок у грі НБА
Прихильниця Путіна Мельникова потрапила до складу клубу німецької Бундесліги
Прихильниця Путіна Мельникова потрапила до складу клубу німецької Бундесліги

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua