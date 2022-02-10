Український фігурист впав у заключному виступі на Олімпіаді

Іван Шмуратко завершив виступи на Іграх-2022 на 24-1 позиції

Український фігурист Іван Шмуратко завершив виступи на Олімпіаді в Пекіні. В довільній програмі він погіршив оцінки і фінішував на 24-му місці.

Івану не пощастило: перший стрибок, потрійний аксель, йому не вдався і він впав. Каскад також виконав не бездоганно, а тулуб йому не зарахували.

Олімпійським чемпіоном став неперевершений американець Нейтан Чен. Чемпіон світу випередив найближчого конкурента, японця Юму Каґіяму, майже на 22 бали.

Невеликою сенсацією стала срібна нагорода 18-річного дебютанта Ігор Юма Каґіяма, який випередив співвітчизників Шому Уно і дворазового олімпійського чемпіона Юдзуру Ганю.

Тим часом росіянку Камілу Валієву впіймали на допінгу і тепер не знають, що з цим робити. Росіяни виграли золото в командних змаганнях, але якщо на допінгу попався один спортсмен, то його можна не враховувати.