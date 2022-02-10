  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Український фігурист впав у заключному виступі на Олімпіаді

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Іван Шмуратко посів 24 місце - Український фігурист впав у заключному виступі на Олімпіаді
    Іван Шмуратко посів 24 місце
    фото: olympics

    Іван Шмуратко завершив виступи на Іграх-2022 на 24-1 позиції

    Український фігурист Іван Шмуратко завершив виступи на Олімпіаді в Пекіні. В довільній програмі він погіршив оцінки і фінішував на 24-му місці.

    Івану не пощастило: перший стрибок, потрійний аксель, йому не вдався і він впав. Каскад також виконав не бездоганно, а тулуб йому не зарахували.

    Олімпійським чемпіоном став неперевершений американець Нейтан Чен. Чемпіон світу випередив найближчого конкурента, японця Юму Каґіяму, майже на 22 бали.

    Невеликою сенсацією стала срібна нагорода 18-річного дебютанта Ігор Юма Каґіяма, який випередив співвітчизників Шому Уно і дворазового олімпійського чемпіона Юдзуру Ганю.

    Тим часом росіянку Камілу Валієву впіймали на допінгу і тепер не знають, що з цим робити. Росіяни виграли золото в командних змаганнях, але якщо на допінгу попався один спортсмен, то його можна не враховувати.

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада фігурне катання Юдзуру Ганю
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Український фігурист впав у заключному виступі на Олімпіаді