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    Радісний Коломойський вітав розгромну перемогу баскетбольного «Дніпра» (фото)

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    Дніпряни поклали&nbsp;&laquo;Прометей&raquo; на лопатки - Радісний Коломойський вітав розгромну перемогу баскетбольного «Дніпра» (фото)
    Дніпряни поклали «Прометей» на лопатки
    Світлина - БК «Дніпро»

    Дніпряни несподівано легко переграли кам’янський «Прометей»

    У п’ятницю, 6 листопада, в українській баскетбольній Суперлізі відбувся один матч. Доволі цікавий, бо зустрічалися в ньому дві команди, які мали в активі по п’ять перемог. Проте очікуваної боротьби не вийшло. «Дніпро» на очах у радісного співвласника клубу Ігоря Коломойського, який дивився матч у компанії президента клубу Валерія Кондратьєва, розгромив «Прометей» з різницею в 35 очок. Син Ігоря Валерійовича Ґреґорі-Ізраїль прині переможцям шість очок.

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    Ігор Коломойський та Валерій Кондратьєв мали підстави для радості

    Натомість власник кам’янського клубу Володимир Дубинський свої емоції від поразки вилив у соцмережах: «Вибачте. Всі вболівальники «Прометея», просто вибачте. Команда явно хворіє – байдужістю  безсиллям, безчестям. Будемо вірити, сподіватися і плакати. На це боляче дивитися, але я вірю в команду і в майбутні перемоги. Вибачте. У всьому винен я, як президент. Все. Боляче. Гидко. Безсилля».

    «Дніпро» - «Прометей» (Кам’янське) – 101:66 (30:11, 21:16, 22:14, 28:25)

    «Дніпро»: Генрі Дуґат (7 + 5 передач), Джаред Террелл (17), Дмитро Глєбов, Станіслав Тимофеєнко (16 + 4 підбирання), В’ячеслав Кравцов (12 + 8 підбирань + 8 передач + 2 блок-шоти) – старт; В’ячеслав Бобров (4 + 5 підбирань), Максим Корнієнко (7 + 10 підбирань), Іссуф Санон (11), Анатолій Шундель (13 + 2 блок-шоти), Григорій Коломойський (6), Максим Закурдаєв (8). Тренер – Денис Журавльов

    «Прометей»: Денис Лукашов (7 + 5 передач), Маркіз Рід (3), Олександр Липовий (5 + 4 підбирання), Ді-Джей Стефенс (9 + 2 блок-шоти), Майкл Маєрс (12 + 5 підбирань – 4 втрати) – старт; В’ячеслав Петров (7 + 5 підбирань – 4 втрати), Ілля Сидоров (15), Максим Луценко (4 + 4 підбирання), Олександр Бєліков (4), Олександр Антипов. Тренер – Віталій Черній

    6 листопада. Дніпро. КСК «Шинник». Без глядачів

    Лідером українського чемпіонату залишається «Київ-Баскет», який виграв усі вісім матчів. У «Дніпра» - шість перемог у семи поєдинках. «Запоріжжя» виграло п’ять матчів з семи, «Прометей» і «Тернопіль» - п’ять з восьми.

    Сьогодні, 7 листопада, в українській Суперлізі відбудеться два матчі. О 14:00 «Хімік» прийматиме «Черкаські Мавпи», о 16:00 свою гру розпочнуть «Одеса» і «Миколаїв».

     Читайте також: Син Коломойського у вогні. Відбулися чергові матчі баскетбольної Суперліги
    Ігор Коломойський баскетбол В'ячеслав Кравцов Денис Лукашов В'ячеслав Бобров БК Дніпро Денис Журавльов Станіслав Тимофеєнко Максим Луценко В'ячеслав Петров Максим Закурдаєв Дмитро Глєбов Анатолій Шундель Олександр Липовий Ілля Сидоров Олександр Антипов Іссуф Санон БК «Прометей» (Кам'янське) Генрі Дуґат Максим Корнієнко Валерій Кондратьєв Віталій Черній Джаред Террелл Володимир Дубинський Суперліга Григорій Коломойський Олександр Бєліков Майкл Маєрс Маркіз Рід Ді-Джей Стефенс
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