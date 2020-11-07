Радісний Коломойський вітав розгромну перемогу баскетбольного «Дніпра» (фото)

Дніпряни несподівано легко переграли кам’янський «Прометей»

У п’ятницю, 6 листопада, в українській баскетбольній Суперлізі відбувся один матч. Доволі цікавий, бо зустрічалися в ньому дві команди, які мали в активі по п’ять перемог. Проте очікуваної боротьби не вийшло. «Дніпро» на очах у радісного співвласника клубу Ігоря Коломойського, який дивився матч у компанії президента клубу Валерія Кондратьєва, розгромив «Прометей» з різницею в 35 очок. Син Ігоря Валерійовича Ґреґорі-Ізраїль прині переможцям шість очок.

Ігор Коломойський та Валерій Кондратьєв мали підстави для радості

Натомість власник кам’янського клубу Володимир Дубинський свої емоції від поразки вилив у соцмережах: «Вибачте. Всі вболівальники «Прометея», просто вибачте. Команда явно хворіє – байдужістю безсиллям, безчестям. Будемо вірити, сподіватися і плакати. На це боляче дивитися, але я вірю в команду і в майбутні перемоги. Вибачте. У всьому винен я, як президент. Все. Боляче. Гидко. Безсилля».

«Дніпро» - «Прометей» (Кам’янське) – 101:66 (30:11, 21:16, 22:14, 28:25)

«Дніпро»: Генрі Дуґат (7 + 5 передач), Джаред Террелл (17), Дмитро Глєбов, Станіслав Тимофеєнко (16 + 4 підбирання), В’ячеслав Кравцов (12 + 8 підбирань + 8 передач + 2 блок-шоти) – старт; В’ячеслав Бобров (4 + 5 підбирань), Максим Корнієнко (7 + 10 підбирань), Іссуф Санон (11), Анатолій Шундель (13 + 2 блок-шоти), Григорій Коломойський (6), Максим Закурдаєв (8). Тренер – Денис Журавльов

«Прометей»: Денис Лукашов (7 + 5 передач), Маркіз Рід (3), Олександр Липовий (5 + 4 підбирання), Ді-Джей Стефенс (9 + 2 блок-шоти), Майкл Маєрс (12 + 5 підбирань – 4 втрати) – старт; В’ячеслав Петров (7 + 5 підбирань – 4 втрати), Ілля Сидоров (15), Максим Луценко (4 + 4 підбирання), Олександр Бєліков (4), Олександр Антипов. Тренер – Віталій Черній

6 листопада. Дніпро. КСК «Шинник». Без глядачів

Лідером українського чемпіонату залишається «Київ-Баскет», який виграв усі вісім матчів. У «Дніпра» - шість перемог у семи поєдинках. «Запоріжжя» виграло п’ять матчів з семи, «Прометей» і «Тернопіль» - п’ять з восьми.

Сьогодні, 7 листопада, в українській Суперлізі відбудеться два матчі. О 14:00 «Хімік» прийматиме «Черкаські Мавпи», о 16:00 свою гру розпочнуть «Одеса» і «Миколаїв».