«Шахтар» та Арда Туран отримали покарання від УЄФА

Святослав Василик
«Шахтар» перед матчем проти АЗ
фото: REUTERS

Український клуб порушив медичний протокол

«Шахтар» отримав покарання від УЄФА за підсумками першого матчу 1/4 фіналу Ліги конференцій проти АЗ Алкмар (3:0). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Які штрафи отримали клуб та головний тренер

Донецький клуб оштрафовано на 20 тисяч євро за «поширення повідомлення, що не відповідає спортивному заходу». При цьому не уточнюється, про який саме епізод ідеться.

Крім того, ще 10 тисяч євро клуб має сплатити за порушення протоколу дій у випадку серйозних травм та правил щодо струсу мозку, які є частиною медичного регламенту.

Окремо покарання отримав і головний тренер Арда Туран – він повинен сплатити штраф у розмірі 20 тисяч євро. Також УЄФА зобов’язав клуб провести освітній семінар щодо протоколів струсу мозку для гравців, тренерів і персоналу.

Що трапилось з Ізакі Сілвою в матчі з АЗ

На старті першого чвертьфінального матчу Ліги конференцій «Шахтар» – АЗ вінгер донеччан Ізакі Сілва втратив свідомість після зіткнення з суперником. Бразилець вдарився головою та впав на газон, однак згодом він повернувся до гри, що є порушенням медичного протоколу після струсу мозку. Тільки на 24-й хвилині його замінив Артем Бондаренко.

Згодом Ізакі Сілва звернувся до фанатів після моторошного епізоду в матчі проти АЗ. «Дякую за ваші турботливі повідомлення. Все гаразд, слава Богу – це був лише переляк», – написав бразилець в Instagram.

Нагадаємо, головний тренер «Крістал Пелас» Олівер Гласнер поділився своєю думкою про «Шахтар» напередодні протистояння в півфіналі Ліги конференцій. Матчі між «Шахтарем» та «Крістал Пелас» зіграють 30 квітня та 7 травня.

Читайте також

«Гірники» марять поверненням на велику європейську сцену
На кону – 50 млн євро. Як «Шахтарю» пробитися до Ліги чемпіонів
17 квiтня, 21:00
Мірча Луческу робив чемпіоном України і «Шахтар», і «Динамо»
Помер Мірча Луческу. Чим запам'ятався знаменитий тренер «Шахтаря» і «Динамо»
7 квiтня, 21:08
«Гірники» пройшли довгий шлях у чвертьфінал турніру
«Шахтар» – АЗ. Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги конференцій Реклама
9 квiтня, 10:55
Йорді Класі не допоможе АЗ на виїзді
Суперник «Шахтаря» втратив капітана команди на перший чвертьфінал Ліги конференцій
8 квiтня, 19:54
Лідери чемпіонату України оформили чотири голи на двох
ЛНЗ і «Шахтар» розписали фестивальну нічию з автоголами в Прем'єр-лізі
13 квiтня, 15:38
У чемпіонаті України з'явиться новий Бруніньйо
«Шахтар» домовився про трансфер чергового таланта з Бразилії – інсайдер
14 квiтня, 11:57
Олівер Гласнер відзначив бразильців «Шахтаря»
«Чекаю на дуже технічну команду». Тренер «Крістал Пелас» вперше висловився про «Шахтар»
17 квiтня, 13:54
3 березня 2026 року Філін (другий ліворуч) провів зустріч з дітьми російського окупанта
Ексгравець «Шахтаря» потрапив до бази «Миротворця»: що він зробив
18 квiтня, 11:02
Житомиряни жодного разу не програли «гірникам»
«Шахтар» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 24 туру УПЛ Реклама
20 квiтня, 12:12

Новини

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
