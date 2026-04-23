«Шахтар» та Арда Туран отримали покарання від УЄФА

Український клуб порушив медичний протокол

«Шахтар» отримав покарання від УЄФА за підсумками першого матчу 1/4 фіналу Ліги конференцій проти АЗ Алкмар (3:0). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Які штрафи отримали клуб та головний тренер

Донецький клуб оштрафовано на 20 тисяч євро за «поширення повідомлення, що не відповідає спортивному заходу». При цьому не уточнюється, про який саме епізод ідеться.

Крім того, ще 10 тисяч євро клуб має сплатити за порушення протоколу дій у випадку серйозних травм та правил щодо струсу мозку, які є частиною медичного регламенту.

Окремо покарання отримав і головний тренер Арда Туран – він повинен сплатити штраф у розмірі 20 тисяч євро. Також УЄФА зобов’язав клуб провести освітній семінар щодо протоколів струсу мозку для гравців, тренерів і персоналу.

Що трапилось з Ізакі Сілвою в матчі з АЗ

На старті першого чвертьфінального матчу Ліги конференцій «Шахтар» – АЗ вінгер донеччан Ізакі Сілва втратив свідомість після зіткнення з суперником. Бразилець вдарився головою та впав на газон, однак згодом він повернувся до гри, що є порушенням медичного протоколу після струсу мозку. Тільки на 24-й хвилині його замінив Артем Бондаренко.

Згодом Ізакі Сілва звернувся до фанатів після моторошного епізоду в матчі проти АЗ. «Дякую за ваші турботливі повідомлення. Все гаразд, слава Богу – це був лише переляк», – написав бразилець в Instagram.

