«Реал» вирішив запропонувати новий контракт ветерану команди

Антон Федорців
Антоніо Рюдігер веде перемовини з мадридцями
фото: Reuters

Королівський клуб прагне зберегти оборонця в команді

Мадридський «Реал» зробив пропозицію центрбеку Антоніо Рюдігеру щодо продовження співпраці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AS.

«Вершкові» не відійшли від власної стратегії. Президент «Реала» Флорентіно Перес футболістам у віці 30 років і більше пропонує однорічні договори. Саме така пропозиція надійшла досвідченому німцю.

Водночас Рюдігер волів би пролонгувати контракт на два роки. Перемовини між сторонами тривають. У керівництві «вершкових» впевнені, що зможуть переконати оборонця продовжити виступи на «Бернабеу».

Антоніо Рюдігер у складі «Реала»

Рюдігер у нинішньому сезоні зіграв 21 поєдинок у всіх турнірах. До свого активу він записав один м'яч. У лави іспанського гранда німецький центрбек перейшов у 2022 році.

Із «Реалом» Рюдігер став чемпіоном Іспанії та тріумфував у Лізі чемпіонів у кампанії 2023/24. Також він виграв по Кубку та Суперкубку Іспанії, два Суперкубки УЄФА, переміг на Клубному чемпіонаті світу та здобув Міжконтинентальний кубок ФІФА.

«Реал» у сезоні 2025/26

«Вершкові» розписали нічию з «Жироною» (1:1) у рамках 31-го туру іспанської Ла Ліги. Як наслідок, «Барселона» збільшила перевагу над мадридцями нагорі турнірної таблиці. Каталонці набрали 79 очок, а в активі «Реала» на дев'ять пунктів менше за сім турів до кінця сезону.

Похід за Кубком Іспанії «вершкові» завершили в 1/8 фіналу. У середині січня команда Арбелоа несподівано поступилася «Альбасете» (2:3). За кілька днів перед «Реал» ще під керівництвом Хабі Алонсо програв «Барсі» фінал Суперкубка Іспанії з тим же рахунком.

Окрім того, «вершкові» завершили похід за черговим трофеєм Ліги чемпіонів. У чвертьфіналі турніру «Реал» поступився мюнхенській «Баварії». Королівський клуб програв і домашній (1:2), і виїзний (3:4) поєдинки.

До слова, капітан «Реала» Дані Карвахаль незадоволений браком ігрового часу в сезоні. Іспанець важко сприймає втрату важливості в роздягальні. Оборонець переконаний, що здатен приносити користь «вершковим» навіть у 34 роки.

Нагадаємо, хавбек «Реала» Тіаго Пітарч побив рекорд легендарного Рауля. Він став наймолодшим гравцем мадридців у чвертьфіналах Ліги чемпіонів за всі часи. У день поєдинку вихованцю було 18 років 247 днів.

