«Реал» ухвалив рішення щодо Луніна на наступний сезон

Святослав Василик
фото: REUTERS

Українського воротаря вважають повноцінним дублером Тібо Куртуа

Український голкіпер Андрій Лунін залишиться в «Реалі» після літнього трансферного вікна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Athletic.

Що відомо про плани «Реала» стосовно Луніна

За інформацією видання, «Реал» не планує змін на позиції голкіперів у найближчий час. Попри те, що гру Луніна у чвертьфіналах Ліги чемпіонів критикували, також відзначали, що українець виконав кілька важливих сейвів. Також повідомляється, що у клубі вважають Луніна повноцінним дублером першого номера – Тібо Куртуа.

Деякі джерела в клубі припускають, що Лунін може розглянути перехід до іншого клубу, щоб забезпечити собі більше ігрового часу. У такому разі «Реал» може замінити його 20-річним воротарем Франом Гонсалесом, який наразі перебуває в резерві.

Як складається для Луніна цей сезон в «Реалі»

Лунін наразі виконує роль основного воротаря «вершкових» через травму стегна Куртуа, яку бельгієць отримав 17 березня у грі проти «Манчестер Сіті». Український воротар провів п'ять повних матчів команди, поки його одноклубник проходив реабілітацію.

Зокрема українець провів на полі два чвертьфінальні протистояння Ліги чемпіонів проти «Баварії», за підсумком яких мадридська команда вилетіла з єврокубку. Після цього до кінця сезону команда зіграє ще сім матчів у Ла Лізі, де наразі має відставання в дев'ять очок від лідера чемпіонату – «Барселони».

Контракт Луніна з «Реалом» розрахований до 2030 року. Іспанському клубу він належить із серпня 2018 року, перейшовши із «Зорі» за 8,5 млн євро. Загалом за «Реал» Лунін провів 71 матч, виграв 11 трофеїв: два титули Ліги чемпіонів, Ла Ліги, Суперкубки Іспанії, Суперкубки УЄФА, а також один Кубок УЄФА, клубного чемпіонату світу та Міжконтинентального кубку ФІФА.

Нагадаємо, що упродовж сезону 2025/26 «Реал» змінив головного тренера після поразки від «Барселони» у фіналі Суперкубка Іспанії (2:3). Тоді звільнили Хабі Алонсо, якого замінив Альваро Арбелоа.

