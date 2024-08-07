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Титулована легкоатлетка зробила пропозицію своєму коханому на Олімпіаді

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Титулована легкоатлетка зробила пропозицію своєму коханому на Олімпіаді
Французька легкоатлетка виступала у фіналі домашньої Олімпіади та зупинилася за крок до медалі
Фото: Інстаграм Аліс Фіно

Французька легкоатлетка здивувала неочікуваним кроком

Олімпійські Ігри часто дарують історії, які пов'язані не лише з результатами змагань. Однією з таких подій став вчинок французької бігунки Аліс Фіно. 

Француженка підходила до цієї Олімпіади у статусі найсильнішої європейської представниці у бігу на 3000 метрів з перешкодами. Вона виграла континентальну першість з найкращим результатом сезону в Європі, заявивши про амбітну мету на домашні Олімпійські Ігри. 

Аліс поставила високу планку: вона прагнула вибігти з дев'яти хвилин у Парижі. Перший крок до своєї мрії Фіно зробила у попередніх забігах, зумівши пробитися до фінальної п'ятнадцятки. У кваліфікації француженка стала другою у своєму забігу з результатом 9:14, 78 хвилини. 

Фінальний забіг у стипльчезі (інша назва 3000 метрів з перешкодами) вийшов швидким, адже перші чотири спортсменки побили колишній олімпійський рекорд, який належав росіянці. Від самого початку у лідери вирвалися африканські бігунки, однак від них не відставала і француженка. У підсумку Аліс Фіно завершила Олімпіаду на четвертому місці, показавши омріяний результат 8:58, 67 хвилини. Цей час також став новим рекордом Європи.

Одразу після завершення змагань Фіно підбігла на трибуни, де очікував та вболівав за легкоатлетку її хлопець Бруно. Фіно спершу на радощах обійняла його, а потім пішла на шокуючий крок: вона стала на одне коліно та запропонувала одружитися на ній. Отримавши «так» , Аліс Фіно була на сьомому небі від щастя. 

Пізніше вона пояснила в одному з інтерв'ю французькому виданню L'Equipe, чому наважилася на цей крок: «Я сказала собі, що якщо я пробіжу менше дев'яти хвилин, то для мене дев'ятка - щасливе число, адже ми разом уже дев'ять років. Мені подобається робити речі не так, як усі. Він ще не робив мені пропозицію, тож я подумала, що, можливо, це залежить від мене. Я дала йому шпильку з написом «Кохання в Парижі». Я хотіла, щоб він дав мені сили бігти під 9 хвилин». 

Як повідомлялося, раніше оригінально відсвяткував перемогу на Олімпіаді та світовий рекорд стрибун з жердиною Арман Дюплантіс. 

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: рекорд Щастя олімпійські ігри

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