Титулована легкоатлетка зробила пропозицію своєму коханому на Олімпіаді

Французька легкоатлетка здивувала неочікуваним кроком

Олімпійські Ігри часто дарують історії, які пов'язані не лише з результатами змагань. Однією з таких подій став вчинок французької бігунки Аліс Фіно.

Француженка підходила до цієї Олімпіади у статусі найсильнішої європейської представниці у бігу на 3000 метрів з перешкодами. Вона виграла континентальну першість з найкращим результатом сезону в Європі, заявивши про амбітну мету на домашні Олімпійські Ігри.

Аліс поставила високу планку: вона прагнула вибігти з дев'яти хвилин у Парижі. Перший крок до своєї мрії Фіно зробила у попередніх забігах, зумівши пробитися до фінальної п'ятнадцятки. У кваліфікації француженка стала другою у своєму забігу з результатом 9:14, 78 хвилини.

Фінальний забіг у стипльчезі (інша назва 3000 метрів з перешкодами) вийшов швидким, адже перші чотири спортсменки побили колишній олімпійський рекорд, який належав росіянці. Від самого початку у лідери вирвалися африканські бігунки, однак від них не відставала і француженка. У підсумку Аліс Фіно завершила Олімпіаду на четвертому місці, показавши омріяний результат 8:58, 67 хвилини. Цей час також став новим рекордом Європи.

Одразу після завершення змагань Фіно підбігла на трибуни, де очікував та вболівав за легкоатлетку її хлопець Бруно. Фіно спершу на радощах обійняла його, а потім пішла на шокуючий крок: вона стала на одне коліно та запропонувала одружитися на ній. Отримавши «так» , Аліс Фіно була на сьомому небі від щастя.

Пізніше вона пояснила в одному з інтерв'ю французькому виданню L'Equipe, чому наважилася на цей крок: «Я сказала собі, що якщо я пробіжу менше дев'яти хвилин, то для мене дев'ятка - щасливе число, адже ми разом уже дев'ять років. Мені подобається робити речі не так, як усі. Він ще не робив мені пропозицію, тож я подумала, що, можливо, це залежить від мене. Я дала йому шпильку з написом «Кохання в Парижі». Я хотіла, щоб він дав мені сили бігти під 9 хвилин».

Як повідомлялося, раніше оригінально відсвяткував перемогу на Олімпіаді та світовий рекорд стрибун з жердиною Арман Дюплантіс.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

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