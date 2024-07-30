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Світоліна вийшла в третє коло Олімпіади-2024

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Світоліна вийшла в третє коло Олімпіади-2024
У наступному колі Еліна зіграє з чемпіонкою Вімблдону-2024 Барборою Крейчиковою
фото: Reuters

Поєдинок тривав 1 годину 49 хвилини та завершився результатом 2:1 за сетами

Еліна Світоліна перемогла американку Джессіку Пегулу в другому раунді одиночних змагань Олімпіади-2024 з тенісу та пройшла до 1/8 фіналу.

Поєдинок тривав 1 годину 49 хвилини та завершився з рахунком 4:6, 6:1, 6:3.

Проти п'ятої ракетки турніру на корті Світоліна вибила 30 віннерів і три подачі навиліт. Українка влучала 67% перших подач і припустилася чотирьох подвійних помилок.

У наступному колі Еліна зіграє з чемпіонкою Вімблдону-2024, чешкою Барборою Крейчиковою. Матч пройде у вівторок, 30 липня.

Світоліна – друга українка в 1/8 фіналу одиночного турніру Парижа-2024. Власний матч другого кола напередодні виграла й Марта Костюк.

Нагадаємо, у першому колі олімпійських змагань українська тенісистка Еліна Світоліна (№31 WTA) впевнено здолала японку Моюку Учідзіму (№66 WTA) з рахунком 6:2, 6:1.

Світоліна є колишньою третьою ракеткою світу та найкращою тенісисткою в історії України. На минулих Олімпійських іграх у Токіо-2020 Світоліна здобула бронзову медаль. Ця нагорода стала першою в історії незалежної України в тенісі.

Крім того, Світоліна разом із плавцем Михайлом Романчуком пронесла прапор України на церемонії відкриття Оліміади-2024.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Олімпіада Еліна Світоліна Марта Костюк олімпійські ігри медалі

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