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«Укрпошта» анонсувала марки до Олімпійських ігор у Парижі

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Укрпошта» анонсувала марки до Олімпійських ігор у Парижі
Марки з'являться у продажу 19 липня

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року

«Укрпошта» анонсувала випуск поштового блоку, присвяченого Олімпійській команді України-2024. Марки з'являться у продажу 19 липня.

«Сьогодні український народ демонструє всьому світові силу духу, героїзм, витривалість і неймовірну жагу до перемоги — на всіх фронтах, у всіх сферах життя. Прагнення підкорювати найвищі сходинки п’єдесталів знаходить відгук у серцях спортсменів, тренерів та всієї Олімпійської родини України.  Українці – нація переможців! Підтримаймо разом нашу команду! І чекаймо на олімпійські нагороди, які цього разу, незалежно від ґатунку, міститимуть по 18 г металу з Ейфелевої вежі. Випуск здійснено за підтримки НОК України. Поштовий блок виготовлено з використанням голографічної плівки», – зазначили в «Укрпошті».

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Поштовий набір включає:

  • блок «Олімпійська команда України 2024» (шість марок: «Важка атлетика», «Дзюдо», «Кульова стрільба», «Фехтування», «Веслування на байдарках і каное», «Теніс»),
  • конверт «Перший день»,
  • художній конверт формату С6 та картку.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виступив з офіційною заявою, в якій спростував повідомлення про можливе скасування літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Раніше понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: олімпійські ігри важка атлетика Укрпошта Фехтування кульова стрільба дзюдо веслування стрільба теніс

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