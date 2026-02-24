Кубок України з футболу: розклад матчів 1/4 фіналу

До 1/4 фіналу Кубка України з футболу пробилися три представники УПЛ

Матчі 1/4 фіналу Кубку України з футболу відбудуться у березні 2026 року

3-17 березня 2026 року відбудуться матчі 1/4 фіналу Кубку України з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Кубок України з футболу: що відомо

Цього сезону в розіграші Кубка України стартували 68 команд, серед яких 21 – аматорська. На стадії 1/4 фіналу виступлять переможці 1/8 фіналу: представники УПЛ – «Динамо», «Металіст 1925», ЛНЗ; першої ліги – «Фенікс-Маріуполь», «Буковина», «Інгулець», «Чернігів»; другої ліги – «Локомотив».

Кубок України-2025/2026. 1/4 фіналу

3 березня 2026 року. 18:00. «Динамо» (Київ) – «Інгулець» (Петрове)

4 березня 2026 року. 15:30. ЛНЗ (Черкаси) – «Буковина» (Чернівці)

5 березня 2026 року. 15:30. «Металіст 1925» (Харків) – «Локомотив» (Київ)

17 березня 2026 року. 12:00. «Чернігів» – «Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь)

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)