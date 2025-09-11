Головна Світ Соціум
Критикував Зеленського та допомогу Україні: що відомо про загиблого Чарлі Кірка

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Критикував Зеленського та допомогу Україні: що відомо про загиблого Чарлі Кірка
Кірк був відомий своєю різкою критикою України та американської допомоги Києву
Чарлі Кірк був одним із найвпливовіших голосів правого руху MAGA

У США стріляли у Чарлі Кірка, відомого консервативного політичного активіста та прибічника руху MAGA. Це сталося під час його виступу в рамках національного турне. Кірк отримав поранення в шию, його госпіталізували, але у лікарні він помер. Цю інформацію підтвердив Трамп та висловив співчуття близьким загиблого. «Главком» розповість ким був Чарлі Кірк та що говорив про Україну.

Хто такий Чарлі Кірк?

31-річний Чарлі Кірк був одним із найвпливовіших голосів правого руху MAGA. Він мав мільйони підписників у соцмережах і є автором бестселера «Доктрина MAGA». У 2012 році Кірк став співзасновником організації Turning Point USA (TPUSA), яка перетворилася на найбільший студентський консервативний рух у США.

Діяльність Кірка значно вплинула на політику, зокрема, він мобілізував тисячі виборців для Трампа на виборах 2024 року. За роки президентства Трампа доходи некомерційних організацій Кірка зросли з $4,3 млн до $92,4 млн.

Що Кірк говорив про Україну?

Кірк був відомий своєю різкою критикою України та американської допомоги Києву. Він вважав війну «нескінченною» і заявляв, що Україна не зможе перемогти Росію, незалежно від обсягів наданої зброї. Він також називав президента Зеленського «маріонеткою ЦРУ» і звинувачував його в небажанні укладати мирну угоду.

Кірк також стверджував, що від війни виграє військово-промисловий комплекс, а не люди.

«Ви повинні поставити дуже просте питання, хто виграє від світу, а хто виграє від війни. Народ України виграє від світу. Народ Америки виграє від світу. Людство виграє від світу. Але тоді хто виграє від війни? Військово-промисловий комплекс, олігархи правлячого класу України», – вважав Кірк.

Він вважав, що для США більшою загрозою є Китай та наркотрафік, а не Росія. На його думку, Вашингтону варто зосередити увагу на боротьбі з внутрішніми проблемами.

Як відомо, консервативний політичний активіст Чарлі Кірк був поранений в університеті Юти. Інцидент стався під час його виступу, який проходив у рамках національного турне кампусами США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Як відомо, близько 13:20 за місцевим часом пролунав один постріл. За даними представника університету, постріл був зроблений з даху сусідньої будівлі, приблизно за 183 метри від місця події. Кірка було поранено в шию, його госпіталізували. 

Fox News писав, що замах на Чарлі Кірка попередньо вчинив член Демократичної партії у штаті Юта Майкл Маллінсон. Але пізніше NYT із посиланням на поліцію написав, що чоловік, затриманий після стрілянини, насправді не є стрільцем.

Також американський журналіст Глен Бек спростував інформацію про смерть і пише, що стан Чарлі Кірка вдалося стабілізувати. Associated Press пише, що стан активіста критичний. На жаль, як повідомив Трамп, врятувати Кірка не вдалося.

До слова, Дональд Трамп наказав приспустити всі американські прапори в США на честь Чарлі Кірка.

«На честь Чарлі Кірка, воістину великого американського патріота, я наказую опустити всі американські прапори по всій території Сполучених Штатів на півстяга до неділі ввечері, до 18:00», – написав президент США.

Теги: США вбивство смерть стрілянина

