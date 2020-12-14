Роман Яремчук на останніх хвилинах приніс перемогу «Ґенту» в матчі чемпіонату Бельгії (відео)

Роман Яремчук забиває в Лізі Жюпіле не дивлячись на те, що хоче залишити команду

Українець забив восьмий м’яч у сезоні

Українець Роман Яремчук забив переможний гол у поєдинку 16-го туру бельгійської Ліги Жюпіле, якому його «Ґент» здолав удома «Стандард» із Льєжа – 2:1.

Гості першими відкрили рахунок зусиллями Ное Дюсенна. Цей м’яч у середині першого тайму відіграв Нуріо Фортуна.

Український форвард Яремчук провів переможний гол у швидкій атаці на 85-й хвилині.

Додамо, що для Романа це восьмий м’яч у 12-ти поєдинках поточного чемпіонату Бельгії. «Ґент» після цієї перемоги з 19-ма очками піднявся на 12-те місце з 18-ти команд. «Стандард» має 25 пунктів і йде восьмим.

Лідирує в Лізі Жюпіле «Брюґґе», за який виступає інший українець Едуард Соболь. В команди 33 очки.