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    Роман Яремчук на останніх хвилинах приніс перемогу «Ґенту» в матчі чемпіонату Бельгії (відео)

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    Роман Яремчук забиває в Лізі Жюпіле не дивлячись на те, що хоче залишити команду - Роман Яремчук на останніх хвилинах приніс перемогу «Ґенту» в матчі чемпіонату Бельгії (відео)
    Роман Яремчук забиває в Лізі Жюпіле не дивлячись на те, що хоче залишити команду
    Світлина - ФК «Ґент»

    Українець забив восьмий м’яч у сезоні

    Українець Роман Яремчук забив переможний гол у поєдинку 16-го туру бельгійської Ліги Жюпіле, якому його «Ґент» здолав удома «Стандард» із Льєжа – 2:1.

    Гості першими відкрили рахунок зусиллями Ное Дюсенна. Цей м’яч у середині першого тайму відіграв Нуріо Фортуна.

    Український форвард Яремчук провів переможний гол у швидкій атаці на 85-й хвилині.

    Додамо, що для Романа це восьмий м’яч у 12-ти поєдинках поточного чемпіонату Бельгії. «Ґент» після цієї перемоги з 19-ма очками піднявся на 12-те місце з 18-ти команд. «Стандард» має 25 пунктів і йде восьмим.

    Лідирує в Лізі Жюпіле «Брюґґе», за який виступає інший українець Едуард Соболь. В команди 33 очки.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Едуард Соболь Роман Яремчук ФК «Ґент» Ліга Жюпіле ФК «Брюґґе» ФК «Стандард» (Льєж) Нуріо Фортуна
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