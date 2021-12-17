  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Вартість Мессі впала на чверть: експерти визначили цінність провідних футболістів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вартість 34-річного Ліонеля Мессі впала на&nbsp;&euro;20 млн - Вартість Мессі впала на чверть: експерти визначили цінність провідних футболістів
    Вартість 34-річного Ліонеля Мессі впала на €20 млн
    фото з відкритих джерел

    Найбільше подорожчав канадський нападник «Лілля» Девід

    Портал Transfermarkt підрахував нову вартість провідних футболістів. До списку увійшли 548 гравців. Серед них немає українців. Очевидно, ціна на них не змінилася.

    Найбільше подешевшав 7-разовий володар «Золотого м’яча» Ліонель Мессі. Після його переходу з «Барселони» до «Парі Сен-Жермен» цінник на аргентинця змінився на €20 млн. Тепер вартість капітана збірної Аргентини складає €60 млн.

    Партнер Мессі по команді 29-річний Неймар подешевшав на €10 млн і тепер його ринкова вартість складає €90 млн. Нагадаємо, свого часу бразилець переїхав до Парижа з «Барселони» за €222 млн.

    Список найпомітніших гравців очолив канадський нападник «Лілля» Джонатан Девід, цінник на нього злетів з €35 млн до €50 млн.

    09_05

    Найдорожчим гравцем залишається француз Кіліан Мбаппе. Його вартість залишилася на рівні €160 млн.

    Раніше Луческу підтвердив трансфер гравця «Динамо» в «Евертон».

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі Кіліан Мбаппе Неймар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вартість Мессі впала на чверть: експерти визначили цінність провідних футболістів