Вартість Мессі впала на чверть: експерти визначили цінність провідних футболістів

Найбільше подорожчав канадський нападник «Лілля» Девід

Портал Transfermarkt підрахував нову вартість провідних футболістів. До списку увійшли 548 гравців. Серед них немає українців. Очевидно, ціна на них не змінилася.

Найбільше подешевшав 7-разовий володар «Золотого м’яча» Ліонель Мессі. Після його переходу з «Барселони» до «Парі Сен-Жермен» цінник на аргентинця змінився на €20 млн. Тепер вартість капітана збірної Аргентини складає €60 млн.

Партнер Мессі по команді 29-річний Неймар подешевшав на €10 млн і тепер його ринкова вартість складає €90 млн. Нагадаємо, свого часу бразилець переїхав до Парижа з «Барселони» за €222 млн.

Список найпомітніших гравців очолив канадський нападник «Лілля» Джонатан Девід, цінник на нього злетів з €35 млн до €50 млн.

Найдорожчим гравцем залишається француз Кіліан Мбаппе. Його вартість залишилася на рівні €160 млн.

Раніше Луческу підтвердив трансфер гравця «Динамо» в «Евертон».