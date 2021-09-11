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    Український боксер легко відправив у нокаут росіянина

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    Владислав Сіренко ефектно нокаутував Олександра Устінова - Український боксер легко відправив у нокаут росіянина
    Владислав Сіренко ефектно нокаутував Олександра Устінова
    Фото з відкритих джерел

    Сіренко переміг Устінова і захистив титул чемпіона Азії за версією WBC

    Боксер важкої вагової категорії Владислав Сіренко ефектно захистив титул чемпіона Азії за версією WBC. У Парижі він зустрівся з росіянином Олександром Устиновим, який ще кілька років тому був претендентом на пояс чемпіона світу і бився з такими зірками, як Кубрат Пулєв і Мануель Чар. Але українець не дав супернику жодного шансу. Вже в першому раунді Владислав провів ефектну комбінацію. Зарядив у щелепу правим хуком і, поки рефері думав, зупиняти бій чи ні, добив росіянина серією потужних ударів.

    Сіренко здобув 18-ту перемогу на профі-рингу. Він жодного разу не поступився.

    Додамо, що тренує Владислава колишній наставник Олександра Усика Джеймс Алі Башир.

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    Теги: бокс WBC Джеймс Алі Башир Владислав Сіренко
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    Український боксер легко відправив у нокаут росіянина