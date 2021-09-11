Український боксер легко відправив у нокаут росіянина

Сіренко переміг Устінова і захистив титул чемпіона Азії за версією WBC

Боксер важкої вагової категорії Владислав Сіренко ефектно захистив титул чемпіона Азії за версією WBC. У Парижі він зустрівся з росіянином Олександром Устиновим, який ще кілька років тому був претендентом на пояс чемпіона світу і бився з такими зірками, як Кубрат Пулєв і Мануель Чар. Але українець не дав супернику жодного шансу. Вже в першому раунді Владислав провів ефектну комбінацію. Зарядив у щелепу правим хуком і, поки рефері думав, зупиняти бій чи ні, добив росіянина серією потужних ударів.

Сіренко здобув 18-ту перемогу на профі-рингу. Він жодного разу не поступився.

Додамо, що тренує Владислава колишній наставник Олександра Усика Джеймс Алі Башир.