Стало відомо, коли Мальдера очолить збірну України з футболу

Святослав Василик
Святослав Василик
Андреа Мальдера прибуде до Києва 18 травня
Італійця призначать на Виконкомі УАФ 18 травня

Італійський фахівець Андреа Мальдера очолить збірну України з футболу 18 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.ua.

Італійський тренер Андреа Мальдера прибуде до Києва 18 травня. Наступного дня Виконком УАФ офіційно затвердить його на посаді головного тренера національної збірної України з футболу.

Представить Мальдеру на засіданні Виконкому президент УАФ Андрій Шевченко.

Відомо, що Шевченко та Мальдера 20 травня будуть присутні на фінальному матчі Кубка України «Динамо» – «Чернігів», який відбудеться на «Арені- Львів».

Зазначимо, що Мальдера буде першим іноземним спеціалістом, який очолить збірну України.

До червня 2016 року Андреа працював у структурі «Мілана», де обіймав посади тренера з розвитку техніки та аналітика матчів, після чого приєднався до штабу збірної України.

Протягом п'яти років Мальдера допомагав головному тренеру Андрію Шевченку, який наразі є президентом Української асоціації футболу. В серпні 2021-го він залишив «синьо-жовтих» і приєднався до англійського «Брайтона».

Останнім місцем роботи італійця був французький «Марсель», де він виконував обов'язки асистента. Мальдера не має досвіду роботи на посаді головного тренера, проте готовий розпочати самостійну кар'єру.

Нагадаємо, у червні Україна зіграє два контрольних поєдинки – проти Польщі та Данії. Восени 2026 року на збірну України чекає виступ у Дивізіоні B Ліги націй, де її суперниками будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.

Стало відомо, коли Мальдера очолить збірну України з футболу
Міжнародна федерація тенісу відмовилася скасовувати санкції проти Білорусі
«Полісся» – «Олександрія». Прогноз і анонс на матч 27 туру УПЛ
Тренер Циганкова і Ваната може очолити легендарний клуб
Ветерани російського хокею через атаку дронів не змогли вилетіти на гру путінської Нічної ліги
Молодий український фахівець став тренером року в чемпіонаті Австрії з баскетболу
