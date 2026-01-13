Головна Спорт Новини
«Полісся» перевело гравця збірної України в молодіжну команду

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Олексій Гуцуляк більше не залучаються до підготовки першої команди «Полісся»
фото: УАФ

Сергій Чоботенко та Олексій Гуцуляк були переведені до команди ФК «Полісся» U-19

«Полісся» перевело до молодіжної команди U-19 Сергія Чоботенка та гравця збірної України Олексія Гуцуляка, які не захотіли підписувати з клубом нові контракти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну заяву житомирського клубу.

«Протягом тривалого часу клуб вів предметні та коректні перемовини з футболістами Сергієм Чоботенком та Олексієм Гуцуляком щодо продовження співпраці. ФК «Полісся» запропонував гравцям нові контракти на значно покращених умовах – із переглянутою заробітною платою, бонусною системою та чітким баченням їхньої ролі в команді на кілька сезонів уперед. Клуб діяв послідовно, терпляче та з повагою до футболістів, надаючи достатньо часу для ухвалення рішень. Водночас запропоновані умови не були прийняті гравцями», – йдеться у заяві «Полісся».

У клубі зазначили, що Сергій Чоботенко та Олексій Гуцуляк не залучаються до підготовки першої команди та з сьогоднішнього дня переведені до команди ФК «Полісся» U-19.

«При цьому наголошуємо: клуб у повному обсязі виконує всі свої контрактні зобов’язання перед футболістами – фінансові, організаційні та побутові – до спливання терміну дії їхніх чинних контрактів. Йдеться виключно про спортивне та стратегічне рішення, ухвалене в інтересах команди та її майбутнього», – зазначається у заяві «Полісся».

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Полісся» Збірна України

