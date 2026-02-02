Головна Спорт Новини
Зінченко залишив «Арсенал»: де продовжить кар'єру футболіст збірної України

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
Олександр Зінченко повернувся до чемпіонату Нідерландів
джерело: офіційний сайт «Аякса»

Контракт із Зінченком підписав нідерландський клуб

Лівий захисник Олександр Зінченко попрощався з «Арсеналом» і перебрався до «Аякса». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт амстердамського клубу.

«Аякс» оформив повноцінний перехід Зінченка. За попередніми даними, «Арсенал» отримав за 29-річного українця €1,5 млн. Контракт флангового оборонця з новим для нього клубом розраховано до кінця червня 2026 року.

У складі «Арсеналу» футболіст збірної України перебував із липня 2022 року. На рахунку Зінченка три гола й п'ять асистів у 91-му матчі за лондонців. Першу частину сезону-2025/26 лівий захисник провів у «Ноттінгем Форест» на правах оренди, взявши участь у 10-ти поєдинках.

У чемпіонаті Нідерландів Зінченко виступатиме не вперше. У сезоні-2016/17 українець представляв ПСВ (оренда з «Манчестер Сіті»), у 17-ти матчах за клуб з Ейндговена відзначившись чотирма гольовими передачами.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Читайте також:

