Ексзірка «Челсі» повернеться до Європи

Нголо Канте близький до підписання контракту з турецьким клубом

«Фенербахче» може посилитися дворазовим чемпіоном Англії

Опорний півзахисник «Аль-Іттіхада» Нголо Канте збирається поповнити склад «Фенербахче». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Флоріана Плеттенберга.

«Аль-Іттіхад» і «Фенербахче» домовилися про трансфер Канте. Очікується, що клуб із Саудівської Аравії отримає за 34-річного француза близько 4 млн. У Стамбулі для опорника готують розрахований до 2028 року контракт.

До «Аль-Іттіхада» Канте приєднався на правах вільного агента в липні 2023 року, залишивши «Челсі». Із лондонцями гравець здобув шість трофеїв, зокрема вигравши АПЛ, Лігу чемпіонів і Лігу Європи. Зі збірною Франції хавбек святкував звитягу на чемпіонаті світу-2018.

На рахунку француза 10 голів і 11 асистів у 105-ти матчах за «Аль-Іттіхад». Клубу із Саудівської Аравії Канте допоміг виграти чемпіонат і Кубок країни в сезоні-2024/25.

Досвід опорника знадобиться «Фенербахче» в боротьбі за лідерство в чемпіонаті Туреччини. Зараз, маючи матч у запасі, клуб шістьма очками поступається першому в турнірній таблиці «Галатасараю».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що футболіст збірної України залишив чемпіонат Англії.