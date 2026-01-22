Клас вирішив усе. Підсумки матчів Ліги чемпіонів за 21 січня 2026

Амбітні аутсайдери поєдинків не змогли втримати темп більш титулованих команд

У середу, 21 січня 2026 року, завершився передостанній тур першого етапу головного клубного турніру Європи – Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

У другий ігровий день сьомого тижня етапу ліги на свої поєдинки вийшли два клуби з українськими гравцями: «Карабах» Олексія Кащука та «Бенфіка» Анатолія Трубіна і Георгія Судакова. Їх підсумком за день стала одна перемога і одна поразка.

Азербайджанська команда підходила до поєдинку з «Айнтрахтом» у статусі поточно першої непрохідної до плейоф. Тому на суперника, який проводить провальний сезон у Лізі чемпіонів (одна перемога та одна нічия у шести матчах), гравці «Карабаха» були налаштовані максимально. Матч підтвердив свої високі ставки, адже трапилася справжня перестрілка з п'ятьма забитими голами. Спершу ініціативою заволодів азербайджанський клуб завдяки ранньому голу, але німецька команда за 12 хвилин до кінця тримала рахунок 1:2 на свою користь. Здавалося б, шансів у «Карабаха» було небагато відіграти один, а то й два голи за заключні 10 звилин матчу, але в підсумку йому це вдалося. Спершу Каміло Дуран оформив другий для себе забитий матч, а потім після прострілу Матеуса Сілви Бахлул Мустафадзе у стилі боулінгу розібрався з голкіпером у штрафній зоні. З рахунком 2:3 «Карабах» піднявся у прохідну зону та у випадку нічиєї з високою ймовірністю гарантує собі «євровесну». У переможному поєдинку взяв участь Олексій Кащук, який на 84-й хвилині з'явився на полі, проте яскравими діями відзначитися не встиг.

Для португальської команди сьомий тур став непростим, адже у суперниках «Бенфіки» був італійський гранд «Ювентус». Підопічним Жозе Моурінью вкрай необхідна була б перемога, адже вони відставали від зони проходу на два очки, і потенційна поразка могла б відкинути їх ще далі. Якщо в першому таймі «орлам» вдавалося втримати «Ювентус» від забивання м'ячів, то вже у наступні 45 хвилин вони пропустили двічі. У першому з цих випадків Анатолій Трубін повністю вгадав напрямок удару від Хефрена Тюрама, але через значну силу м'яч пройшов крізь нього. У другому ж українцю довелося зустрітися віч-на-віч з Вестоном Маккені, який впевнено переграв голкіпера національної збірної команди України після ненайкращого захисту від «Бенфіки». Попри контроль м'яча з боку «Бенфіки» команда спершу не використала пенальті на свою користь, а потім не зуміла створити нові небезпечні моменти. Через це португальці на виїзді поступаються з рахунком 0:2, і в останньому турі їм необхідна буде лише перемога. Щодо ще одного українського гравця, то Георгій Судаков провів непоганий поєдинок, але був замінений на 69-й хвилині.

Інші матчі відбувалися за шаблоном, подібним до гри «Бенфіки» проти «Ювентуса». Наприклад, «Славія Прага» провела блискучий перший тайм проти «Барселони», обмінявшись чотирма голами (2:2). Але на другу половину колектив не вистачило, і він пропустив ще двічі (2:4). Так само розгорнулася і гра бельгійського «Юніона» проти «Баварії» (0:2) чи кіпрського «Пафоса» проти «Челсі» (0:1).

Перед завершальним туром до двох «невдах» поєдинків вівторка, «Кайрата» і «Вільярреала», додалися «Айнтрахт» і «Славія Прага», які вже точно покинуть найпрестижніший єврокубок. У цілковитій безпеці ж наразі перебувають лише 15 команд з 24, тому наступний тиждень розставить всі крапки над і.

Ліга чемпіонів. Груповий етап ліги. Сьомий тур (21 січня 2026 року)

«Карабах» – «Айнтрахт» 3:2 (1:1)

Голи: Дуран (4, 80), Мустафадзе (90+4) – Узун (10), Шаїбі (78)

«Галатасарай» – «Атлетіко» 1:1 (1:1)

Голи: Льоренте (автогол, 20) – Сімеоне (4)

«Аталанта» – «Атлетік Більбао» 2:3 (1:0)

Голи: Скамакка (16), Крстович (88) – Гурусета (58), Серрано (70), Наварро (74)

«Баварія» – «Юніон Сент-Жилуаз» 2:0 (0:0)

Голи: Кейн (52, 55)

«Марсель» – «Ліверпуль» 0:3 (0:1)

Голи: Собослай (45+1), Рульї (автогол, 72), Гакпо (90+3)

«Ньюкасл Юнайтед» – ПСВ 3:0 (2:0)

Голи: Вісса (8), Гордон (30), Барнс (65)

«Славія Прага» – «Барселона» 2:4 (2:2)

Голи: Кушей (10), Левандовський (автогол, 44) – Фермін (34, 42), Ольмо (63), Левандовський (71)

«Челсі» – «Пафос» 1:0 (0:0)

Голи: Кайседо, 78

«Ювентус» – «Бенфіка» 2:0 (0:0)

Голи: Тюрам (55), Маккенні (64)

Нагадаємо, що у перший з двох змагальних днів передостаннього тижня етапу ліги Ліги чемпіонів, 20 січня 2026 року, зіграли одразу три команди українців: «Реал» Андрія Луніна, ПСЖ Іллі Забарного та «Олімпіакос» Романа Яремчука. Дві з них здобули максимальний результат.