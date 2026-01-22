Головна Спорт Новини
Клас вирішив усе. Підсумки матчів Ліги чемпіонів за 21 січня 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Клас вирішив усе. Підсумки матчів Ліги чемпіонів за 21 січня 2026
«Карабах» Кащука зробив величезний крок до першого у своїй історії виходу до плейоф Ліги чемпонів
фото: офіційний сайт ФК «Карабах»

Амбітні аутсайдери поєдинків не змогли втримати темп більш титулованих команд

У середу, 21 січня 2026 року, завершився передостанній тур першого етапу головного клубного турніру Європи – Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

У другий ігровий день сьомого тижня етапу ліги на свої поєдинки вийшли два клуби з українськими гравцями: «Карабах» Олексія Кащука та «Бенфіка» Анатолія Трубіна і Георгія Судакова. Їх підсумком за день стала одна перемога і одна поразка. 

Азербайджанська команда підходила до поєдинку з «Айнтрахтом» у статусі поточно першої непрохідної до плейоф. Тому на суперника, який проводить провальний сезон у Лізі чемпіонів (одна перемога та одна нічия у шести матчах), гравці «Карабаха» були налаштовані максимально. Матч підтвердив свої високі ставки, адже трапилася справжня перестрілка з п'ятьма забитими голами. Спершу ініціативою заволодів азербайджанський клуб завдяки ранньому голу, але німецька команда за 12 хвилин до кінця тримала рахунок 1:2 на свою користь. Здавалося б, шансів у «Карабаха» було небагато відіграти один, а то й два голи за заключні 10 звилин матчу, але в підсумку йому це вдалося. Спершу Каміло Дуран оформив другий для себе забитий матч, а потім після прострілу Матеуса Сілви Бахлул Мустафадзе у стилі боулінгу розібрався з голкіпером у штрафній зоні. З рахунком 2:3 «Карабах» піднявся у прохідну зону та у випадку нічиєї з високою ймовірністю гарантує собі «євровесну». У переможному поєдинку взяв участь Олексій Кащук, який на 84-й хвилині з'явився на полі, проте яскравими діями відзначитися не встиг. 

Для португальської команди сьомий тур став непростим, адже у суперниках «Бенфіки» був італійський гранд «Ювентус». Підопічним Жозе Моурінью вкрай необхідна була б перемога, адже вони відставали від зони проходу на два очки, і потенційна поразка могла б відкинути їх ще далі. Якщо в першому таймі «орлам» вдавалося втримати «Ювентус» від забивання м'ячів, то вже у наступні 45 хвилин вони пропустили двічі. У першому з цих випадків Анатолій Трубін повністю вгадав напрямок удару від Хефрена Тюрама, але через значну силу м'яч пройшов крізь нього. У другому ж українцю довелося зустрітися віч-на-віч з Вестоном Маккені, який впевнено переграв голкіпера національної збірної команди України після ненайкращого захисту від «Бенфіки». Попри контроль м'яча з боку «Бенфіки» команда спершу не використала пенальті на свою користь, а потім не зуміла створити нові небезпечні моменти. Через це португальці на виїзді поступаються з рахунком 0:2, і в останньому турі їм необхідна буде лише перемога. Щодо ще одного українського гравця, то Георгій Судаков провів непоганий поєдинок, але був замінений на 69-й хвилині. 

Інші матчі відбувалися за шаблоном, подібним до гри «Бенфіки» проти «Ювентуса». Наприклад, «Славія Прага» провела блискучий перший тайм проти «Барселони», обмінявшись чотирма голами (2:2). Але на другу половину колектив не вистачило, і він пропустив ще двічі (2:4). Так само розгорнулася і гра бельгійського «Юніона» проти «Баварії» (0:2) чи кіпрського «Пафоса» проти «Челсі» (0:1). 

Перед завершальним туром до двох «невдах» поєдинків вівторка, «Кайрата» і «Вільярреала», додалися «Айнтрахт» і «Славія Прага», які вже точно покинуть найпрестижніший єврокубок. У цілковитій безпеці ж наразі перебувають лише 15 команд з 24, тому наступний тиждень розставить всі крапки над і. 

Ліга чемпіонів. Груповий етап ліги. Сьомий тур (21 січня 2026 року)

«Карабах» – «Айнтрахт» 3:2 (1:1)

  • Голи: Дуран (4, 80), Мустафадзе (90+4) – Узун (10), Шаїбі (78)

«Галатасарай» – «Атлетіко» 1:1 (1:1)

  • Голи: Льоренте (автогол, 20) – Сімеоне (4)

«Аталанта» – «Атлетік Більбао» 2:3 (1:0)

  • Голи: Скамакка (16), Крстович (88) – Гурусета (58), Серрано (70), Наварро (74)

«Баварія» – «Юніон Сент-Жилуаз» 2:0 (0:0)

  • Голи: Кейн (52, 55)

«Марсель» – «Ліверпуль» 0:3 (0:1)

  • Голи: Собослай (45+1), Рульї (автогол, 72), Гакпо (90+3)

«Ньюкасл Юнайтед» – ПСВ 3:0 (2:0)

  • Голи: Вісса (8), Гордон (30), Барнс (65)

«Славія Прага» – «Барселона» 2:4 (2:2)

  • Голи: Кушей (10), Левандовський (автогол, 44) – Фермін (34, 42), Ольмо (63), Левандовський (71)

«Челсі» – «Пафос» 1:0 (0:0)

  • Голи: Кайседо, 78

«Ювентус» – «Бенфіка» 2:0 (0:0)

  • Голи: Тюрам (55), Маккенні (64)

Нагадаємо, що у перший з двох змагальних днів передостаннього тижня етапу ліги Ліги чемпіонів, 20 січня 2026 року, зіграли одразу три команди українців: «Реал» Андрія Луніна, ПСЖ Іллі Забарного та «Олімпіакос» Романа Яремчука. Дві з них здобули максимальний результат. 

Теги: Ліга чемпіонів Олексій Кащук Анатолій Трубін Георгій Судаков НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Карабах» ФК Бенфіка

