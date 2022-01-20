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    Роналду з «МЮ» повторив досягнення «Ліверпуля» і встановив своє

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    Манкуніанці повернулися в боротьбу за місце в Лізі чемпіонів - Роналду з «МЮ» повторив досягнення «Ліверпуля» і встановив своє
    Манкуніанці повернулися в боротьбу за місце в Лізі чемпіонів
    фото з відкритих джерел

    Манкуніанці забивали голи на 60 англійських стадіонах

    Роналду з «МЮ» повторив досягнення «Ліверпуля» і встановив своє

    Манкуніанці забивали голи на 60 англійських стадіонах

    В перенесеному матчі чемпіонату Англії між «Брентфордом» і «Манчестер Юнайтед» гості здобули перемогу – 3:1. Таким чином, манкуніанці стали другим клубом, хто забив хоч раз на всіх 60 стадіонах в історії АПЛ. Раніше це вдалося «Ліверпулю».

    Лідер «МЮ» Кріштіану Роналду вийшов у стартовому складі, але був замінений після перерви.

    Додамо, що для «МЮ» ця перемога стала 300-ю гостьовою в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» став першим клубом, що дістався цієї позначки.

    В іншому перенесеному матчі «Тоттенгем» зумів забити «Лестеру» два м’ячі в компенсований час і вирвати перемогу – 3:2.

    Турнірна таблиця

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду ФК Манчестер Юнайтед
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    Роналду з «МЮ» повторив досягнення «Ліверпуля» і встановив своє