Манкуніанці повернулися в боротьбу за місце в Лізі чемпіонів

Манкуніанці забивали голи на 60 англійських стадіонах

Роналду з «МЮ» повторив досягнення «Ліверпуля» і встановив своє

Манкуніанці забивали голи на 60 англійських стадіонах

В перенесеному матчі чемпіонату Англії між «Брентфордом» і «Манчестер Юнайтед» гості здобули перемогу – 3:1. Таким чином, манкуніанці стали другим клубом, хто забив хоч раз на всіх 60 стадіонах в історії АПЛ. Раніше це вдалося «Ліверпулю».

Лідер «МЮ» Кріштіану Роналду вийшов у стартовому складі, але був замінений після перерви.

Додамо, що для «МЮ» ця перемога стала 300-ю гостьовою в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» став першим клубом, що дістався цієї позначки.

В іншому перенесеному матчі «Тоттенгем» зумів забити «Лестеру» два м’ячі в компенсований час і вирвати перемогу – 3:2.

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