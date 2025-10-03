У Росії тренер з боротьби разом з сином вбив 18-річного сина своєї коханки

Любовна історія завершилася вбивством

Резонансне вбивство було скоєне тренером з вільної боротьби у дагестанському місті Дербент. Про це інформує «Главком».

Як повідомляють російські ресурси, тренер із вільної боротьби спортивної школи «Дербент» Раміс Абдулкадиров почав зустрічатися з місцевою мешканкою. Однак, 18-річний син жінки Шаміль був категорично проти цих стосунків.

Шаміль кілька разів зустрічався із відомим у республіці тренером. Зазначається, що розмови завершувалися сваркою. Шаміль вимагав, щоб Раміс припинив стосунки з його мамою. Кілька разів він приходив до будинку тренера, але тоді все завершувалося без нанесення шкоди здоров'ю.

Коли Шаміль вчергове прийшов до Абдулкадирова, то справа дійшла до бійки. На допомогу тренеру прийшов його 28-річний син Рамазан. Чоловіки жорстоко побили хлопця, а згодом на своєму автомобілі вивезли його за місто. Там вони добили Шаміля та закопали його тіло.

Родичі хлопця забили на сполох і звернулися до російської поліції. Поліцейські знайшли тіло вбитого.

Батько і син Абдулкадирови намагалися залишити Росію і вилетіти до Об'єднаних Арабських Еміратів, проте були затримані в аеропорту Махачкали. Зараз Раміс та Рамазан дають свідчення. Щодо них порушили кримінальну справу за статтею «Вбивство групою осіб за попередньою змовою». Якщо вина Абдулкадирових буде доведена, їм загрожує довічний термін.

Раміс до 2023 року працював директором спортшколи «Компроміс». Колеги відомого тренера, його вихованців та їхніх батьків шокувала любовна драма та її наслідки.

